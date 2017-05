Tenis

Simona Halep (4 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma, după ce a învins-o pe Anett Kontaveit (Estonia), jucătoare venită din calificări, în sferturile de finală.

A şasea favorită de la Roma s-a impus în faţa celei de-a 68-a jucătoare a lumii cu 6-2, 6-4, după după o oră şi 21 de minute de joc şi a acumulat 9 victorii consecutive pe zgură.

În semifinale, Simona Halep o va întâlni pe învingătoarea jocului dintre Kiki Bertens (Olanda), favorită 15 şi locul 20 WTA, şi Daria Gavrilova (Australia), jucătoare venită din calificări şi poziţia a 33-a în lume.

Pentru calificarea în semifinale la Roma, Halep va primi 350 de puncte WTA şi un cec în valoare de 115 170 de euro.

„Mă simt bine, sunt mulțumită de felul în care joc. Mă simt un pic obosită, din ce în ce mai obosită de la o zi la alta, dar victoriile mă fac să nu mă gândesc la asta și intru pe teren să fac tot ceea ce pot. La Madrid nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Aici, joc mai bine și mă simt cel mai bine din tot acest an. Trebuie însă să am grijă de corpul meu. Madrid este locul perfect unde pot juca, mă ajută suprafața. Aici mă simt bine. Sper să nu plouă la Paris. Anul trecut așa a fost, mingea a fost mare, nu am avut nicio șansă cu Sam. Nu mă plictisesc să câștig, este frumos. Astăzi a fost un meci bun dar pot să spun că puteam termina mai rapid, doar că am greșit câteva scurte, a întors, a revenit pentru câteva game-uri, este foarte puternică, a jucat foarte, foarte bine. Am știut că dacă o să lovesc cât mai la limită acest lucru o s-o deranjeze, cred că aici m-am descurcat foarte bine”, a spus Halep la conferința de presă.

Simona a vorbit și despre transformarea sa: nu se mai enervează pe teren, un lucru care o făcuse celebră.

„Înainte, aș fi rupt o rachetă, după atâtea scurte ratate. Acum, mă întorc și îmi zic <e doar un punct>. Asta e noua mea mentalitate”, a adăugat Halep.