Echipa naţională

Selecţionerul naţionalei României, Christoph Daum, se va deplasa în Spania. Germanul vrea să discute cu Florin Andone şi Alin Toşca înaintea meciului cu Polonia, din iunie, din preliminariile Cupei Mondiale.

„Urmărim toţi jucătorii. Voi merge în Spania ca să mă întâlnesc cu Florin Andone şi să vorbesc cu Alin Toşca. Zilele trecute, antrenorul secund a fost în Belgia pentru a-l vedea pe Dorin Rotariu, a fost la meciurile lui Anderlecht, dar şi la Liege. Ionuţ Badea este tot timpul în România şi are contact cu antrenorii şi cu jucătorii. Urmărim şi jucătorii din Rusia şi tot timpul ne interesăm de ceea ce fac", a dezvăluit Daum.

Antrenorul german speră la o susţinere importantă din partea publicului de la Cluj pe 13 iunie, la amicalul cu Chile.

„Chile este una dintre cele mai bune echipe din lume. Ei au în componenţă jucători de top la nivel mondial şi sunt câştigători la Copa America. Cred că toată lumea va fi interesată să vadă fotbalişti precum Vidal, Sanchez sau alte staruri, dar, pe de altă parte, sper că românii vor să vadă şi jucătorii noştri, care se dezvoltă tot mai mult şi avem jucători cu experienţă. Am avut de ales legat de locul unde să jucăm şi am ales Clujul. Este important acest lucru", a mai spus Christoph Daum, aflat la Cluj, alături de secundul Ionuţ Badea, unde participă la conferinţa "What business and society can learn from sports", organizată de către Universitatea Babeş-Bolyai.