Tenis

Britanica Johanna Konta a pierdut contra letonei Anastasija Sevastova în optimile turneului WTA de la Stuttgart şi a ratat ocazia de a o reîntâlni pe Simona Halep în sferturile competiţiei de categorie Premier.

Sevastova (26 WTA) a trecut cu 6-3, 7-5, după o oră şi 22 de minute de joc, de britanica Johanna Konta, locul 7 WTA şi cap de serie numărul 6 la Stuttgart.

Halep şi Sevastova vor reedita vineri, în direct la Digi Sport, finala turneului de anul trecut de la Bucureşti, câştigată cu 6-0, 6-0 de românca aflată pe locul 5 WTA.

Simona Halep a început în forţă turneul de la Stuttgart, cu o victorie categorică împotriva cehoaicei Barbora Strycova, şi a prefaţat pentru site-ul WTA posibila reeditare a duelului de Fed Cup cu britanica Johanna Konta. Românca s-a impus la Mamaia cu 6-1, 6-3.

Halep a caracterizat-o pe letona Anastasija Sevastova, adversara de azi.

„Sevastova este o jucătoare puternică de asemenea. Este mereu dificil să joci împotriva ei deoarece are un stil diferit. Joacă mai mai plat şi intră mereu un pic sub minge. Am jucat împotriva ei anul trecut o dată şi ştiu ce am de făcut, dar va fi dificil", a afirmat Simona.