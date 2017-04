Cluburile din Liga a II-a nu vor primi bani din drepturile de televizare

Decizie

Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal a analizat, în ședința de joi, 27 aprilie, propunerea pe care a făcut-o Răzvan Burleanu, care a fost mandatat de Comitetul Executiv al FRF, prin 5% din drepturile TV să se ducă spre cluburile din Liga 2 și Liga 3.

Reprezentanții cluburilor din primul eșalon nici nu au vrut să audă de o astfel de variantă, astfel că au votat în unanimitate respingerea propunerii lui Burleanu. Decizia cluburilor din Liga 1 nu este deloc surprinzătoare, mai ales că bugetul multor echipe depinde în proporție de peste 80% din acești bani veniți de la televiziuni.

Preşedintele Astrei, Dani Coman, a declarat la finalul şedinţei că nimeni nu ar fi de acord să cedeze altcuiva un procent din salariu. "Nu am fost de acord cu propunerea privind cedarea a 5% din drepturile TV, rămâne să vedem ce se mai întâmplă. S-au discutat mai multe aspecte referitor la această propunere a FRF, dar nu vreau să intru în polemică. Nu am fost de acord, cine poate să fie de acord să dea 5% din salariului lui altcuiva? Fiecare club are propria pepinieră, la fel o facem şi noi. Avem şi echipă a doua în care investim. Nu luăm jucători doar din ligile inferioare", a spus oficialul grupării giurgiuvene.

Întrebat dacă această propunere este una electorală făcută de Răzvan Burleanu pentru a-şi atrage voturile cluburilor din ligile inferioare la alegerile pentru preşedinţia FRF de anul viitor, Coman a răspuns: "Mă interesează mai puţin dacă este aşa sau nu. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, nici la LPF, nici la FRF".

Adunarea Generală a LPF nu a luat încă o hotărâre privind startul ediţiei 2017-2018, dar cluburile consideră că în mod normal Liga I ar trebui să înceapă la 15-16 iulie. "Nu s-a stabilit data începerii noului sezon. Am rămas la părerea că cel mai bine ar fi să se înceapă pe 15-16 iulie 2017, aşa cum e normal, pentru că finala Cupei României se joacă pe 27 mai şi trebuie să ţinem cont că jucătorii au nevoie de câteva zile de vacanţă. Să se înceapă pe 1-2 iulie ar fi ceva îngrozitor pentru întreg fotbalul românesc", a adăugat Dani Coman.