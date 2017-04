Declaraţie

Marius Şumudică a făcut o declaraţie surprinzătoare, susţinând că din vară este dispus să poarte negocieri cu orice echipă din Liga 1 care se va ridica la pretențiile sale contractuale, inclusiv cu FCSB.

După meciul Astra - ACS Poli Timişoara, scor 4-1, din semifinalele Cupei României, Șumudică nu i-a uitat pe rivalii de la FCSB, anunţând din nou că va face tot posibilul să îi încurce pe "roş-albaştri" în lupta la titlu cu Viitorul şi Dinamo.

„Cred că FCSB e favorită la titlu, pentru că are trei puncte avans. Noi am ajuns iar să arbitrăm lupta la titlu: jucăm cu toate trei echipele din vârf. Acum doi ani am făcut-o campioană pe FCSB, acum o să ne apărăm iar corect şansele în toate partidele. Le transmit celor de la FCSB că o să mă îmbrac cât mai frumos, o să mă pudrez, ca să arăt cât mai bine. Îmi pun şi o plombă", a încheiat Şumudică.

Ieri, antrenorul formaţiei Astra Giurgiu, Marius Şumudică, a mai declarat că la vară, în eventualitatea în care se va despărți de actuala campioană, va discuta cu orice echipă care îi va face o ofertă şi care doreşte să facă performanţă, inclusiv cu FCSB.

„Toate lumea face speculaţii, ei au antrenor, este Reghecampf, care a spus că mai are un an de contract. Este adevărat, eu sunt un antrenor liber şi voi discuta cu cei care mă vor dori. În cazul în care orice echipă din România îmi face, în vară, o ofertă concretă, cu un plan bun, care este de luat în seamă, mă gândesc la performanţă pentru antrenorul Şumudică", a declarat Şumudică la sportro. Întrebat dacă asta înseamnă că lasă o portiţă şi pentru FCSB, Şumudică a răspuns: "Îmi las o portiţă pentru toţi cei care vor să facă performanţă. În cazul în care nu am o ofertă din străinătate, pot da curs oricărei oferte, în momentul în care o echipă îşi doreşte performanţă, pentru că eu în ultimii doi ani am făcut performanţă, am luat un campionat, am luat o supercupă, suntem aproape de a câştiga un nou trofeu, am fost în primăvara europeană. În momentul în care cineva are încredere în mine şi vrea să lucreze cu Şumudică, profesional eu fac orice pentru echipa respectivă".