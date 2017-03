Echipa naţională

Christoph Daum are încredere că naţionala României nu va repeta contra Danemarcei evoluţia slabă din partida cu Polonia, pierdută cu 3-0 la Bucureşti.

Aflaţi doar pe locul 4 în grupa preliminară pentru Mondialul din Rusia, "tricolorii" sunt obligaţi să câştige în faţa scandinavilor pentru a îi depăşi pe "nordici" şi a reveni cu şanse reale în calculele calificării.

Danezii au un punct peste tricolori, iar Daum ştie de ce are nevoie echipa sa pentru a reuşi prima victorie pe teren propriu din mandatul său.

„Să arătăm cea mai bună prestaţie şi vă garantez că, dacă ne atingem nivelul optim, nivelul maxim, toată lumea va spune "Bravo!". Nu are legătură cu rezultatul, dar vă garantez că, dacă ajungem la nivelul maxim, rezultatele pozitive vor veni", a asigurat selecţionerul german al României. Daum recunoaşte că talia este un atu important pentru adversarii de pe Cluj Arena.

„Nu am atâţia jucători înalţi. Acesta este un dezavantaj, dar întotdeauna există soluţii", a mai spus germanul.

Christoph Daum cunoaşte deja numele majorităţii titularilor pentru jocul cu Danemarca şi a promis o formulă ofensivă.

„Nu am spus sigur că sunt şase, şapte sau opt jucători care au postul asigurat. Am dat doar o cifră. E doar vorba de faptul că am o idee, dar uşa este deschisă pentru orice jucător. Am mai multe opţiuni pentru un post. Dacă spun că sunt trei-patru posturi libere, asta înseamnă doar că am trei sau patru oameni care pot juca pe acel post. Mi-aş dori să am şase atacanţi", susţine Daum.