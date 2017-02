Final

Aventura Astrei în Europa League s-a oprit la Genk, acolo unde a pierdut cu 1-0, după ce, în tur, la Giurgiu, a remizat, 2-2.

Aventura campioanei României în Europa s-a terminat în Belgia, acolo unde echipa lui Marius Șumudică a fost învinsă la limită, după un gol spectaculos primit de Lung.

Șumudică a fost eliminat pentru proteste și a trăit finalul în tribună, alături de fanii lui Genk. Tehncinianul a dezvăluit comportamentul uluitor al arbitrilor olandezi.

„Consider că dacă ni se oferea penalty-ul de acasă, dacă azi nu se dădea lovitură liberă la golul lor, aveam o șansă. I-a impins cât a putut. M-a eliminat. Ne-a dat 7 galbene. Nu te poate arbitra un arbitru din Olanda când joacă o echipă din Belgia. Ăștia suntem. Am atras atenția. Au venit în cabine, ne-au pus să schimbăm crampoanele, nu le convenea nimic. Ne-au tratat ca pe ultimii oameni. Am pierdut calificarea la Giurgiu și la ocazia lui Budescu din prima repriză. Nu am ce să le reproșez. Datorită lor am ajuns aici. Jos pălăria pentru ei. Dacă marcam noi primii, nă dădeau două roșii și întorceau rezultatul. Râdeau și fanii în tribună și spuneau că asta se întâmplă cu echipele belgiene, că sunt puțin ajutate. E o seară tristă. Nu știu cum am rezistat. Un arbitraj ca pe vremuri, când trebuia să câștige gazdele. Mă bucur că a venit patronul alături de echipă, dar îmi pare rău că nu am putut să îi facem o bucurie”, a spus Șumudică, la Sport.ro.

Aceasta a fost cea mai mare peformanță din istoria clubului și prima calificare în primăvara europeană, acolo unde campioana a ajuns după ce a terminat pe locul 2 o grupă din care au mai făcut parte AS Roma, Viktoria Plzen și Austria Viena.

Participarea Astrei în actualul sezon din Europa League a fost productivă din toate punctele de vedere pentru campioana României.

Giurgiuvenii au încasat 4,36 milioane de euro de la UEFA doar pentru rezultatele obţinute în actualul sezon al competiţiei, fără a lua în calcul cota de market pool.

Astra a primit 2,6 milioane de euro pentru accesul în grupe, 720 000 de euro pentru cele două victorii din grupă, 240 000 pentru cele două egaluri din faza grupelor, 300 000 pentru calificarea de pe locul 2 şi 500 000 de euro pentru apariţia în 16-imile competiţiei.