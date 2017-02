Precizare

Problemele de sănătate sunt cele care l-au determinat pe Mircea Rednic să nu continue la Dinamo în vară, a dezvăluit tehnicianul, într-un interviu acordat revistei Sport/Foot Magazine.

Rednic a spus că a fost nevoit să se opereze, din cauza unei tumori la piele, însă acum se simte foarte bine şi se bucură de viaţă.

„Mă bucur de viaţă. Fotbalul e o plăcere. Încă mai mult de câteva luni. Ştii că am avut probleme de sănătate? O tumoare a pielii, la faţă. A fost nevoie de operaţie, de asta nu mi-am prelungit contractul cu Dinamo Bucureşti, în vara anului trecut. Am hotărât să acord prioritate sănătăţii. Între timp, analizele sunt bune, dar niciodată nu poţi prevedea cum vor evolua asemenea lucruri. Acum îmi spun că e momentul să mă bucur din plin de viaţă", a declarat Rednic.

Campion al României cu Rapid şi Dinamo, Rednic susţine că nu aspectul financiar l-a determinat să revină pe bancă, la Mouscron, echipa care ocupă ultimul loc în Belgia.

„Financiar, e clar, mi-aş putea permite să renunţ la antrenat. Am câştigat mulţi bani. Ca jucător, ca antrenor, în afaceri. Să încetez însă acum să muncesc, asta nu. Dacă faci asta, poţi să ai ghinion, să ai probleme. Rişti să nu mai vezi pe nimeni, să te închizi în tine, şi asta poate fi periculos. Când antrenezi o echipă de fotbal, ieşi mult, vezi oameni, asta te ajută să uiţi de necazurile de sănătate. Simplu, azi sunt hotărât să acord prioritate doar plăcerii muncii şi deloc banilor", a explicat "Puriul".

Tehnicianul român a precizat că a avut oferte extrem de bune din punct de vedere financiar, din Golf, dar a preferat să rămână în Europa şi într-un fotbal competitiv.

„Am primit oferte foarte importante, din Emirate, din Qatar. Puteam câştiga acolo între 50.000 şi 80.000 de euro pe lună. Plus primele. Câştigi toţi banii ăştia, dar meseria nu-ţi mai face plăcere şi deci nu mai simţi plăcerea de-a trăi. În plus, din cauza tumorii, oricum nu mai pot sta la soare, e enervant în asemenea ţări. De aceea am preferat să vin la Mouscron. Am cel mai mic contract din cariera mea. O experienţă complet nouă, fiindcă e prima dată când antrenez o echipă care luptă să nu retrogradeze. În general, am lucrat la cluburi care vizau trofee", a conchis Rednic.