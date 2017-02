Ilie Năstase spune că are încredere în fetele pe care le coordonează

Tenis feminin

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, Ilie Năstase, a declarat că România nu este favorită în meciul cu Belgia, chiar dacă are jucătoare mai bine clasate în ierarhia WTA, precizând că adversarele au avut rezultate bune în ultima perioadă.

„Simona Halep este numărul 4 în lume şi normal că ne lipseşte. Publicul o vedea dacă era sănătoasă, dar aşa, facem şi noi improvizaţii. Irina a fost şi ea bolnavă o zi-două, ne-a speriat puţin, dar acum văd că e bine. România nu e favorită, eu nu mă iau după clasamentul WTA. Nu s-a văzut la Cupa Davis? Numărul 340 l-a bătut pe 120, aşa că eu nu mai mă iau după clasamente. Belgia are echipă bună, cam toate trei jucătoare sunt bune, au avut rezultate pozitive şi în Australia. Nu mai sunt echipe de Fed Cup fără jucătoare bune. E greu, orice echipă e puternică acum. Dar eu am încredere în amândouă fetele care vor juca la simplu, Monica am înţeles că va juca numai dublu. O să vedem, avem echipă bună", a spus Năstase.

Fostul tenisman şi-ar fi dorit ca partida să aibă loc într-o sală cu 15.000 de locuri şi a adăugat că actuala Sală Polivalentă din Capitală se poate dărâma în cazul unui cutremur.

„Cred că o să fie plină sala. Mă gândeam că ar fi fost frumos să avem o sală cu 15.000 de locuri, dar nu se avansează deloc (n.r. - cu proiectul noii săli polivalente din Bucureşti). Am fost acum ceva timp cu Ţiriac la Sfântu Gheorghe unde au făcut o sală de două ori mai frumoasă ca asta. Are 4.000 de locuri. Noi în Bucureşti nu reuşim să construim nimic. Sala asta e mai bătrână decât mine, cred că are aproape 71 de ani. Doamne fereşte, dacă vine un cutremur aici murim", a afirmat el.

Ilie Năstase, care va debuta în postura de căpitan nejucător al echipei României de Fed Cup, a menţionat că nu se va exterioriza în timpul meciurilor.

„Eu o să fiu 'statuie'. Dacă mi se spune să mă mişc, mă mişc, dacă nu, o să stau pe scaun acolo. Dacă fetele nu îmi dau motive, nu am de ce să mă exteriorizez", a adăugat Năstase. Echipa României întâlneşte Belgia, în 11 şi 12 februarie, la Sala Polivalentă din Bucureşti, în primul tur al Grupei Mondiale II al Fed Cup.

În absenţa Simonei Halep, accidentată, echipa României pentru întâlnirea cu Belgia va fi alcătuită din Irina Begu (28 WTA), Monica Niculescu (35 WTA), Sorana Cîrstea (59 WTA) şi Patricia-Maria Ţig (104 WTA), anunţată iniţial ca rezervă.

România - Belgia se joacă sâmbătă şi duminică, începând cu ora 13.00, în direct la Digi Sport 1.

Simona Halep, spectator de lux

Simona Halep regretă că nu poate ajuta echipa de Fed Cup a României în duelul cu Belgia, programat la finalul săptămânii, însă promite că îşi va susţine colegele din tribună.

„E foarte greu când nu pot să joc, dar nu am ce face, sunt accidentată şi e mai bine să intre în teren o jucătoare care este 100 la sută. O să fiu prezentă la meciuri, îmi doresc să câştige fetele şi să mergem mai departe ca să joc în aprilie. În tribună eu nu prea mă manifest de obicei, dar sunt alături de echipă cu sufletul. O să încerc să fac galerie cât pot, dar de obicei stau mai liniştită. Sper ca sala să fie plină la fel ca la Cluj. Acolo a fost un public foarte călduros şi cu siguranţă şi în Bucureşti va fi bine", a spus Halep, care a urmărit din tribună antrenamentul de marţi al României de la Sala Polivalentă.

A patra jucătoare a lumii are încredere în componentele echipei României pentru confruntarea cu Belgia.

„Toate fetele sunt în top şi ştiu ce au de făcut, nu o să le dau eu sfaturi pentru că nu e cazul. Nu mă simt în măsură să fac treaba asta. Ele sunt destul de bine pregătite acum, Sorana a jucat bine în Australia, cred că va fi bine şi România o să câştige", a declarat constănţeanca.

Simona Halep va rata şi turneele de la Doha şi Dubai, din cauza accidentării la genunchi, şi va reveni pe teren în martie, la turneele Premier Mandatory de la Indian Wells şi Miami.

„Genunchiul nu este prea bine în momentul ăsta, am făcut tratament. Aştept câteva zile să văd cum mă simt. Am avut ceva dureri zilele astea, dar e normal, e o accidentare destul de dificilă la genunchi şi trebuie să am răbdare", a mai afirmat Halep.