Fiul lui Rivaldo a semnat cu Dinamo

Transfer

FC Dinamo București a anunţat prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro, transferul atacantului brazilian Rivaldinho, pe numele său complet Rivaldo Vitor Borba Ferreira Junior.

Născut pe 29 aprilie 1995, la Sao Paulo, Rivaldinho este fiul fostului mare fotbalist brazilian Rivaldo și a început fotbalul de performanță la Mogi Mirim Esporte Clube, unde a adunat 47 de meciuri și 11 goluri în toate competițiile. Transferat în 2015 la Boavista, Rivaldinho a evoluat în prima ligă a Portugaliei și a revenit anul trecut în campionatul brazilian la Piracicaba, Internacional și Paysandu.

Noul jucător al echipei din Ștefan cel Mare a efectuat în această dimineață vizita medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă (INMS) și a semnat un contract cu FC Dinamo București până la 1 iunie 2020.

15 iulie 2015 este data meciului istoric Mogi Mirim - Macae, 3-0 în campionatul brazilian, în care Rivaldinho și tatăl său, Rivaldo, au marcat toate golurile echipei gazdă. Noul atacant dinamovist a reușit o „dublă”, în timp ce Rivaldo a înscris din penalty.

3 partide a evoluat Rivaldinho pentru Boavista în Portugalia în sezonul competițional 2015-2016. Anul trecut, pe 2 ianuarie, a jucat 33 de minute în meciul Boavista - Moreirense.

22 de ani va împlini Rivaldinho pe 29 aprilie.

9 este numărul cu care Rivaldinho va evolua la FC Dinamo București", se arată în comunicatul postat pe fcdinamo.ro.

Rivaldinho, fiul fostului câştigător al Balonului de Aur, Rivaldo, a ajuns în România, a făcut vizita medicală şi urmează să semneze cu Dinamo în următoarele ore.

Transferul fotbalistului brazilian, care are şi cetăţenie spaniolă, a fost realizat prin intermediul lui Adrian Mutu, care, de curând, a devenit partener de afaceri cu Rivaldo.

„Dinamo e o echipă mare. M-au convins să vin aici tatăl meu și Adrian Mutu. A fost un vis pentru mine să joc cu tatăl meu în echipă. Nu am piciorul lui stâng, niciun jucător cred că nu-l are, dar îmi place să marchez mult. N-am mai jucat din noiembrie, dar am făcut pregătirea în Brazilia. Pot juca oricând, dacă decide antrenorul. Postul meu favorit este cel de vârf împins", a declarat Rivaldinho.