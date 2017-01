Liga I

Antrenorul Astrei a confirmat pentru digisport.ro veridicitatea informaţiei, în timp ce alţi oficiali ai clubului nu au răspuns apelurilor. Marius Şumudică susţine că se va adresa comisiilor abilitate.

„E adevărat că nu mi-am primit salariul. Aşa am înţeles şi eu, că aş fi singurul rămas în această situaţie, şi e normal nu mi-a picat deloc bine. Un astfel de război nu are cum să facă bine echipei, mai ales în aceste momente importante, lupta pentru play-off şi meciurile cu Genk, din Europa League. Dar, domnul Petre Buduru are o vorbă de care voi ţine cont. 'Dacă nu-ţi convine, urmează căile legale'. Asta voi face", a spus Şumudică.

Relaţia dintre Marius Şumudică şi Ioan Niculae este una fără precedent în Liga 1. Patronul şi antrenorul sunt în conflict, iar cel care deţine echipa nu are de gând să se abată niciun milimetru de la planul pe care l-a comandat conducerii clubului pentru pedepsirea antrenorului. Pe lângă amenda de aproape 45.000 de euro, "pentru jigniri la adresa patronului şi a altor echipe din Liga 1 după meciul Astra-AS Roma", scor 0-0, Şumudică a rămas acum singurul om din clubul Astra care a rămas cu salariul neplătit.