Tenis

Sorana Cîrstea a realizat cea mai bună performanță proprie la Australian Open, prin calificarea în optimile de finală, după victoria cu 6-2 7-6(2) în fața lui Alison Riske. A avut probleme la piciorul drept din cauza încălțărilor, dar nu este nimic care să îi pună în pericol meciul următor.

Vremea din Australia le joacă feste sportivilor la primul Grand Slam al anului. Vineri, vântul puternic le-a pus probleme Soranei și adversarei ei, după ce, cu o zi în urmă, au fost 37 de grade. Diferența de temperatură a fost de 20 de grade, de la o zi la alta. Jucătoarea din România nu a fost deranjată prea tare, chiar dacă spune că preferă soarele și căldura.

„Sunt fericită. Sunt a doua oară în optimi la un Grand Slam şi prima dată la Melbourne. Mi-aş fi dorit mai multe rezultate, dar e bine şi aşa. Cred că am jucat bine şi am gestionat aşa cum a trebuit momentele dificile. Cum am spus şi înaintea meciului, încerc să fac orice ca să nu mă abat de la planul pe care îl stabilesc cu antrenorul", a spus Sorana Cîrstea, pentru Adevărul.

„N-am văzut în viaţa mea aşa schimbări de temperatură. Chiar vorbeam cu cineva şi îi spuneam asta. E dificil, dar trebuie să te adaptezi, nu avem ce face. Mie îmi place mai mult pe căldură, însă nu e după cum îmi place mie", a adăugat jucătoarea originară din Târgoviște.

„M-au bătut adidaşii şi am făcut nişte băşici. Le aveam dinainte, dar îmi căzuseră pansamentele. Nu e nimic grav, sunt ok", a precizat Sorana.

Sorana Cîrstea a sărbătorit alături de fanii din tribune succesul din turul 3 de la Melbourne.

Sorana Cîrstea este, în acest moment, pe locul 78 WTA, însă parcursul excelent de la Australian Open îi va aduce un salt important în ierarhia mondială.

Prin accederea în premieră în optimile de finală de la primul Grand Slam al anului Sorana Cîrstea și-a asigurat 240 de puncte în clasamentul WTA.

La începutul turneului, ultima jucătoare din România rămasă în competiția de simplu la Australian Open avea 799 de puncte, dar cu cele obținute până acum va ajunge la 1.039, grație cărora va face un salt de 20 de locuri, până pe poziția 58.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe Garbine Muguruza (Spania, 23 de ani, locul 7 WTA).