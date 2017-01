Război total

Gigi Becali a susţinut o conferinţă de presă în care a dorit să lămurească problema conflictului Steaua – CSA. Finanţatorul roş-albaştrilor a venit în faţa reprezentanţilor presei cu acte prin care a dorit să arate cum s-au petrecut exact lucrurile în momentul în care a preluat clubul de fotbal.

„E un moment foarte important, această situaţie e foarte importantă. Eu mă închin şi vă spun aşa: Jur în faţa lui Dumnezeu că tot ce spun e pur adevăr, fără niciun fel de minciună. În 2000, eram prieten cu Păunescu şi Piţurcă. Mergeam la Lido. Nea Viorel: 'Băi, Gigi, tu eşti tânăr, ai bani, o să ai nevoie de asta, de imagine, de celebritate. Eu sunt bătrân, nu am bani. Ţie îţi va folosi'. Intrăm într-o combinaţie, îmi spune că Steaua era spre faliment şi că nu mai putea supravieţui, avea nevoie de 4 milioane de dolari. În 2000 se întâmpla asta. Contract de împrumut în 6.04.2000. În 2000 am dat 2 milioane de dolari, da? 6.04 şi 30.05, am dat 2 milioane, bani împrumut. Aici sunt toate, defalcate. După care, intervine un act de dare în plată. În 2000. Când am dat aceşti bani, în contract spune că banii pe care îi dau împrumut se vor transforma în societate pe acţiuni, Steaua, că doar nu eram prost să dau 2 milioane. În 2001, act de dare în plată, pe 27.06. Până la ora aia dădusem 6 milioane şi în contract spune că am dat banii şi că se va face societate pe acţiuni şi că voi primi acţiuni de banii aceia. Prin contractul de împrumut, ei se obligau să facă societate pe acţiuni, iar eu să primesc acţiuni. 2000, 2001, 2002 am dat bani la Steaua, 3 ani, apoi s-a făcut societatea pe acţiuni. La fiecare contract scrie formula că îmi revin drepturile federative ale jucătorilor. Mirel Rădoi, Adrian Neaga, Claudiu Răducanu, Vintilă, Bălan, 5 jucători (...) Va primi acţiuni nominative emise de acesta, la valoare nominală, conform raportului. Eu lui Piţurcă doar i-am răspuns, că a spus că am furat. Dacă din 2000 până în 2003 dau 10 milioane de euro la Steaua, am furat? Nu am furat. De fiecare dată o să-i dau răspunsul. Are şi el 4%. Războiul meu nu e Piţurcă. De fapt, lupta mea nu e cu nimeni. E cu cei răi din ţara asta, care vor să distrugă tot ce e bun.

Pentru acţiuni, primeam jucători. Act de dare în plată, 500.000 dolari, 318.000, tot aşa. Marian Aliuţă, Sorin Ghionea, care erau cumpăraţi din banii mei. 500.000, Opriţa şi Ogăraru. Act de dare în plată, 259.000 de dolari...Astea însumează aproape 10 milioane de dolari, ceea ce am dat eu din 2000 până în 2003. Bani! Ei nu aveau, că dacă aveau, dădeau ei. Sau nu voiau să dea. Cum de fapt nu au dat”, a povestit Gigi Becali.

Şi-a vândut teren pentru a ajuta Steaua

Latifundiarul a menţionat şi faptul că a vândut teren cu 4,5 milioane, care făcea 120 de milioane, bani care au ajuns tot la Steaua.

„Contractul de care a spus nea Viorel, ăsta e, că mă tot amânau de 3 ani. Mă amânau, mă amânau. Aici e raportul de evaluare. Astea sunt făcute toate de nenea Viorel. Dacă tu Viorel Păunescu şi Piţurcă m-aţi adus într-o treabă...noi trebuia să luăm Steaua în 3. Piţurcă mi-a cesionat mare parte din bani, ca să am eu creanţe, că el nu avea bani. La fel şi nea Viorel. La un moment dat dădusem 40 de milioane. Acum, după ce m-ai băgat într-o gaură, că am acte, tu, Piţurcă, zici că am furat. Orice ar face, eu nu pot să zic nimic de Piţurcă. Nu zici lucruri urâte de un prieten. El, cum îşi aşterne, aşa doarme. Aici intervine un lucru care e cel mai interesant. S-a făcut Adunarea Generală în 2003, după ce am dat 10 milioane de euro. Scrie aici Boroi George, care e acum comandantul CSA, a aprobat şi el şi a aprobat în Adunarea Generală să se facă societate pe acţiuni. Piţurcă Victor a semnat şi el să se facă societate pe acţiuni. Deci el a votat ca să fur eu. Aici îl avem şi pe Roşu Laurenţiu, comandantul clubului CSA de atunci, a votat. Erau 10 membri în Adunarea Generală a asociaţiei lui Păunescu, care erau conducerea CSA. Roşu şi Boroi au votat şi au semnat să se facă o societate pe acţiuni care să se cheme Steaua. Acum vin şi spun că am furat. Voi aţi votat că vreţi aşa. Eu am dat 10 milioane pe nimic, apoi mi-am cerut drepturile.

Uite ce au votat ei: procesul verbal, statutul societăţii comerciale. Uite, şi Piţurcă, care are 4%. uite ce au votat: să se înfiinţeze societatea Comercială Fotbal Club Steaua Bucureşti. Această societate va prelua fără nicio altă formalitate locul în divizia A, subrogându-se în toate drepturile asociaţiei sportive, înscriere la Ministerul Tineretului, FRF, LPF. Deci Roşu şi Boroi, care sunt comandanţii clubului, au semnat ca societatea să se numească Steaua Bucureşti şi să preia toate drepturile, loc în divizie, palmares, tot. Semnează şi Piţurcă, uite, să se ia locul în Divizia A. Am făcut toate demersurile, la Registrul Comerţului, nu comentăm la judecători. Că în România se supără CSM, că aducem atingere. Le spun şi eu, domnilor judecători, suntem oameni, mai greşim, mai facem un matrapazlâc. Toţi mai greşim, dar nu puteţi să spuneţi că zăpada e neagră. Am adus atingere? Dacă statul român îmi dă hotărâre judecătorească şi tu vii acum să schimb numele? Comandantul a votat şi a semnat, Boroi la fel. Cui trebuia să cer voie? Trebuia să cer voie CSA-ului? Cum, când ei au fost în Adunarea Generală şi au votat şi au semnat", a declarat Gigi Becali.

Vrea să schimbe numele echipei

Becali a spus că ia în calcul să schimbe numele echipei în vară, între cele două sezoane din Liga 1, doar dacă până atunci va veni şi motivarea, iar hotărârea va deveni executorie. Finanțatorul crede că nici măcar nu trebuie să se discute de o eventuală retrogradare a roș-albaștrilor.

„O să vedeţi că o să vă biruiesc. Şi chiar dacă pierd, tot o să merg mai departe, o să schimb numele. Schimb numele, merg și mai departe, pentru că vă chinuiți voi, societatea are aceleaşi drepturi, n-am nicio treabă. Chestia cu retrogradarea este poveste de adormit copiii. Dar eu nu o să-l schimb! Ca să ştie toată lumea pentru totdeauna, și Talpan. Când se va da motivarea, hotărârea trebuie pusă în executare în 30 de zile. Am să fac suspendare, dacă nu-mi aprobă schimb numele. Mai sunt trei luni și-l schimb între ani (n.r. între sezoanele competiţionale)”, a spus Becali.

În cazul în care va fi obligat totuși să schimbe numele, Becali a mai spus că se va supune pe moment: a înregistrat deja marca FCSB - Fotbal Club Sportiv Bucureşti.

„Când apare motivarea, îmi dă posibilitatea să fac suspendarea executării. Dacă îmi dă suspendarea, rămân cu numele până la Înalta Curte. Dacă nu, o schimb, dar o schimb intre competiţii.

Invitat să investească la Dinamo

Finanțatorul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a spus că de când s-a dat decizia Curții de Apel, prin care a pierdut numele ”Steaua” și ”Steaua București”, a primit mai multe oferte de a investi, mai ales că el însuşi a spus că dacă va fi obligat să renunțe la actuala echipă este tentat să investească la o altă grupare.

În cadrul conferinței de presă, Becali a spus că a fost sunat inclusiv de finul său, Cristian Borcea, fostul finanțator al lui Dinamo, aflat acum în închisoare în urma ”Dosarului Transferurilor”.

„Steaua nu va mai exista dacă eu schimb numele, pentru că ei nu-l pot avea. Dacă e în Liga 2, ei trebuie să o dea și nu are cine să facă fotbal în România. Nu mai spun, ăla, antrenorul, vino, mă, la Timişoara, vino la Petrolul, la Dinamo, finu, ’vino nașule, cumpăr eu de la Negoiță și bag eu 10 milioane, nu bagi niciun ban, adu jucătorii, eu nu suflu niciun cuvânt, tac mâlc, se ocupă Patrick de galerie’, dar eu nu trădez suporterii. Rapid, adu domne jucătorii la noi, dar eu nu trădez suporterii Stelei”, a spus Becali.