Divergenţe

Marius Șumudică e hotărât să se despartă de Astra chiar din această iarnă. Antrenorul giurgiuvenilor se află în conflict cu cei din conducerea clubului și a declarat că în vară va pleca sigur de la echipa cu care a ieșit campion, a câştigat Supercupa şi a calificat-o în "16-imile" Europa League. Tehnicianul de 45 de ani a fost tras pe linie moartă la Astra și nu mai are nicio putere de decizie la club.

Deranjat de aceste lucruri, Șumudică le-a transmis celor din conducere că este dispus să plece de la echipă chiar şi fără să-i fie achitată clauza de reziliere, dar pune o condiție - el și staff-ul său să fie plătiți la zi.

„În momentul de faţă, dacă clubul Astra vrea să se despartă de Şumudică, eu le dau următoarea idee: nu am nevoie de cei 150.000 de euro, nu mă prevalez de acea clauză, dar să fie plătiţi Şumudică şi staff-ul lui tot ce au de primit până la finalul lui decembrie. Să mi se dea salariile pe care am muncit, să mi se dea primele de UEFA, prima de calificare pentru că am ieşit din grupele Ligii Europa, care au fost promise public la telefon de preşedintele clubului şi punctele din campionat. Dacă mi se dă la zi până în decembrie şi vor să ne despărţim, ne dăm mâna. Eu nu stau în cei 150.000, renunţ la ei", a declarat Şumudică, la Sport.ro.

Astra l-a reclamat pe Șumudică la Comisia de Disiciplină a FRF, pentru ratificarea unei amenzi de 40.000 de euro. Oficialii grupării îi reproşează lui Şumudică faptul că a scandat în vestiar împotriva rivalei Steaua, după meciul cu AS Roma, din ultima etapă a grupelor Europa League, şi că a făcut afirmaţii jignitoare despre patronul clubului Ioan Niculae.

Șumudică și-a început cariera de antrenor în 2003, ca secund la Rapid. Tehnicianul de 45 de ani a antrenat în cariera sa pe Rocar București, Inter Gaz, Progresul, Farul, Gloria Bistrița, Rapid, Kavala, Brașov, Vaslui, U Cluj, Al Shaab, Chiajna și Astra.

Acesta a câştigat un titlu și o Supercupă ca antrenor al Astrei, echipă pe care o conduce din 2015.