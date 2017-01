Handbal feminin

Noul an a adus şi probleme la echipa naţională de handbal feminin. Pivotul Oana Manea şi portarul Paula Ungureanu au renunţat la naţională, iar acestora li s-a adăugat antrenorul secund Costică Buceschi.

„Cu ocazia asta vreau să spun că le urez baftă colegelor. Pentru mine a fost ultimul turneu la naţională. Vreau să-mi iau pauză, vreau să fiu mai mult cu familia, vreau mai multă linişte şi le urez baftă fetelor. Absolut nimic nu m-a deranjat la naţională. Chiar i-am spus lui Ambros că sunt foarte bucuroasă şi fericită că am lucrat cu el. E un selecţioner extraordinar, are o răbdare de fier pentru că lotul este foarte întinerit şi are răbdare cu fiecare jucătoare în parte. Doar din motive personale, de familie, mă retrag. Atâta tot", a fost declaraţia oficială a Oanei.

Se pare că Oana Manea, 31 de ani, nu s-a simţit deloc în largul său cu statutul de rezervă la Europene, la fel cum a fost şi în cazul Paulei Ungureanu, jucătoare în vârstă de 36 de ani.

„Am vrut să mă retrag înaintea Campionatului European din Suedia, dar acum mă bucur că n-am făcut-o. Este foarte greu, toată viaţa mea s-a învârtit în jurul echipelor naţionale, chiar la puţin timp după ce am început handbalul, în 1993. Au trecut parcă zeci de ani de atunci... Acum, cred că a venit timpul, fiecare sportiv simte acel timp şi acel moment, iar pentru mine e acum. Mi-e greu, dar e momentul în care să mă dedic mai mult familiei şi echipei de club CSM Bucureşti, unde voi continua. Nu se pune problema să plec şi de acolo, nu scăpaţi aşa de repede de mine”, a fost poziţia oficială a Paulei.

Cea mai surprinzătoare plecare ar fi, paradoxal, cea a secundului Costică Buceschi, omul care a lucrat şi cu suedezul Tomas Ryde, şi cu Ambros Martin şi despre care se credea că preşedintele Dedu îl pregăteşte pentru viitorul naţionalei. Buceschi nu mai făcea aproape nimic la echipă pentru că Martin prefera să gândească şi să execute singur totul, să nu se sfătuiască aproape deloc, să nu delege nicio responsabilitate.

„De la 1 ianuarie am renunţat la naţională, dorind să-mi concentrez eforturile spre îndeplinirea obiectivelor de la Handbal Club Dunărea Brăila. Urez mult succes echipei naţionale în viitoarele acţiuni. A fost o experienţă foarte utilă pentru mine, care sunt sigur că-mi va fi de mare folos în viitor in carieră”, a spus Costica Buceschi în motivarea deciziei.