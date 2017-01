Transferuri

Steaua a rezvolvat încă din toamnă transferul lui Denis Alibec, Junior Morais a semnat și va ajunge în vară la roș-albaștri, iar Gigi Becali a anunțat și al treilea contract perfectat în această iarnă, Harlem Gnohere.

„Să ştie toată lumea! Eu nu mint: Morais a semnat deja şi va veni din vară, dacă nu mă înţeleg cu Astra. Acum îi fac contractul lui Gnohere. M-am înţeles şi cu Dinamo, şi cu 'Bizonul'. La mine ce e 'da' e 'da' şi ce e 'nu' e 'nu'. Băiatul ăsta a ţinut mereu să se vadă cu mine să discutăm. Nu am vrut, pentru că era sub contract. El niciodată nu s-a dezis de Steaua. A fost caracter, aşa sunt şi eu. Am zis că îi dau 15.000, atât îi dau. Îi mai dau 50.000 la semnătură, iar lui Dinamo îi dau 250.000. Dinamo nu putea să îi ofere atât. Eu îi fac milionari, de aia vor la Steaua. Antrenori, jucători, eu îi fac milionari. Pintilii, de exemplu, a câștigat vreo 3 milioane", a dezvăluit Becali, la Digi Sport Special.

Întrebat dacă transferul lui Gnohere se justifică, în condiţiile în care Steaua are deja un atacant inamovibil - Alibec -, Becali a punctat: "M-am consultat şi cu Meme pentru Gnohere, am zis că e un jucător cât de cât tehnic şi merită să îl luăm. Acum trebuie să vadă Reghe cum merge jocul cu el şi cu Alibec în teren în acelaşi timp. Trebuie văzut cum e mai bine. 'Bizonul' a semnat pe doi ani şi jumătate".

Din septembrie 2016 s-a tot vorbit despre un transfer al lui Harlem Gnohere la Steaua. Francezul care avea contract cu Dinamo până la finalul sezonului a fost și exilat pentru circa două săptămâni la echipa a doua, după ce oficialii clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare au descoperit că s-a întâlnit cu șefii Stelei. În cele din urmă, a fost reprimit și a jucat chiar și în ultimul meci cu roș-albaștrii, dar Becali nu a încetat să spună sau să lase de înțeles că "Bizonul" va semna cu echipa sa în iarnă.

24 goluri în 58 de meciuri are Harlem Gnohere la Dinamo în toate competițiile, într-un sezon și jumătate (17/45 în Liga 1, 2/6 în Cupa Ligii, 5/7 în Cupa României).