Tenis

Simona Halep, învinsă în turul al doilea de la Shenzhen Open de Katerina Siniakova, a declarat că s-a simţit obosită în parida de miercuri din cauza faptului că nu a mai jucat de două luni şi nu şi-a intrat încă în ritm, anunță news.ro.

„Cred că ea a jucat foarte bine, e o jucătoare puternică, nu am mai evoluat împotriva ei. A lovit cu putere, a servit bine şi a meritat să câştige azi. Mie nu mi-a mers jocul, nu am simţit jocul, dar nu e o scuză asta. Ea a reuşit să fie mai puternică pe teren şi de aceea a câştigat. A fost cald, dar nu foarte tare şi eram deja obişnuită cu căldura. Am fost puţin obosită pentru că este abia al doilea meci al anului şi nu mi-am intrat încă în ritm. Vin după o pauză de două luni şi e normal să am dificultăţi în a juca meciuri. Mă bucur de fiecare dată când vin la Shenzhen, sper să o fac şi la anul, dar cu alte rezultate", a declarat Halep, la conferinţa de presă, conform news.ro.

Întrebată despre colaborarea cu antrenorul Darren Cahill, jucătoarea română a răspuns: "Colaborez de doi ani cu el, este o relaţie bună. Sper să lucrez cu el mult timp şi nu mă gândesc să schimb antrenorul".

Simona Halep a adăugat că va pleca în Australia, unde îşi va continua pregătirea pentru primul turneu de Grand Slam al anului.

„Urmează Melbourne, merg acolo să mă antrenez. Mai întâi îmi iau câteva zile libere şi apoi aştept Australian Open", a precizat ea.

Simona Halep a fost învinsă în turul 2 de la Shenzen, cu 3-6, 6-4, 5-7 de Katerina Siniakova. Sportiva de pe locul 52 WTA a obţinut prima victorie în faţa unei jucătoare de Top 10 şi şi-a stăpânit cu greu emoţiile la finalul partidei.

„Am încercat să mă concentrez pe fiecare punct. A fost greu, am scăpat câteva puncte care mi-au rămas în minte. Sunt bucuroasă însă că am învins-o pe Simona. Sper că nu este ultimul meci câştigat de mine aici", a spus sportiva din Cehia, la o conferinţă de presă.

Indiferent de ceea ce se va întâmpla în turneele care au loc în prima săptămână a sezonului (Brisbane, Shenzhen și Auckland), românca se va afla și luni pe poziția a patra. Ea poate ajunge însă și mai jos, întrucât nu va juca deloc în săptămâna următoare, care precede competiția de la Melbourne.

Astfel, Simona se alege cu doar 30 de puncte după aceste prime două săptămâni ale sezonului 2016, cu 150 mai puține decât anul trecut, atunci când a făcut sferturi la Sydney.

Prin urmare, Halep riscă să fie întrecută, cel puțin teoretic, de măcar una dintre primele două jucătoare aflate sub ea în clasament, Dominika Cibulkova și Karolina Pliskova. Ambele se află, în continuare, în competiție, la Brisbane, iar, săptămâna viitoare, sunt înscrise și la Sydney.