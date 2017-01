Astra a evitat falimentul cu banii lui Gigi Becali

Liga I

Astra s-a calificat în primăvara Europa League, acolo unde va lupta cu Genk pentru un loc în optimile de finală (manşa tur pe teren propriu, pe 16 februarie, returul pe 23 februarie), are șanse de a prinde un loc în play-off-ul Ligii 1, dar echipa a trecut printr-o cumpănă în toamna trecută, depășită doar cu ajutorul banilor de la Steaua.

Dani Coman, președintele campioanei, a spus, prezent fiind în studioul emisiunii ”Digi Sport Matinal”, că fotbalul românesc ar avea de suferit dacă Gigi Becali nu ar mai investi.

„Pe undeva îl înțeleg pe domnul Becali. Atunci când pierzi o luptă, poate nu întreg războiul cu Armata, dar există posibilitatea să-l pierzi, atunci te gândești de două ori când faci un transfer sau când vrei să faci niște investiții. Probabil, dumnealui are informații, știe că există și posibilitatea de a pierde și atunci e normal să nu mai investești în jucători sau în infrastructură. Eu îl înțeleg și chiar ar fi o pierdere. Am ascultat interviul pe care l-a dat Șumi pentru Digi Sport, ceea ce a spus de domnul Becali, și la fel consider și eu, că ar fi o pierdere mare pentru fotbalul românesc, dacă nu ar mai investi”, a spus Coman.

Oficialul a recunoscut și că Astra a evitat falimentul, datorită finanțatorului de la Steaua. Denis Alibec a semnat un contract pe 5 ani cu gruparea antrenată de Laurenţiu Reghecampf, iar campioana a primit 2.040.000 de euro în schimbul său. Atacantul va primi 13.500 de euro pe lună până în vară, după care va primi lunar 20.000 de euro.

„A fost omul care a ținut în viață mai multe echipe din fotbalul românesc, inclusiv Astra! Prin transferurile pe care le-a făcut, a ajutat celelalte echipe pentru a se redresa, pentru a avea o situație stabilă din punct de vedere financiar, pentru a-și mulțumi jucătorii și angajații”, a mai spus Coman la Digi Sport.