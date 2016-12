Liga a II-a

Fotbalul românesc nu scapă de probleme nici în ultimele zile ale anului: încă o echipă din Liga 2 este aproape să se retragă din competiţie. Antrenorul Adrian Matei a demisionat, miercuri, de la Unirea Tărlungeni, iar exemplul său a fost urmat şi de jucători, care şi-au reziliat contractele.

Problemele financiare au cauzat "exodul" de la gruparea braşoveană, care în această situaţie ar putea deveni a treia echipă dispărută din Liga 2 în acest sezon, după Şoimii Pâncota şi ACS Berceni, anunţă postul de radio Sport Total FM.

„Miercuri mi-am reziliat contractul şi, din ce am înţeles, şi jucătorii au făcut asta. Nu ştiu dacă echipa se va retrage, dar fără antrenor şi jucători e greu de crezut altceva. Era clar că nu mergeam pe o cale bună din toate punctele de vedere. La început am spus că, dacă terminăm campionatul, ne vom salva, dar prioritar a fost să existe bani pentru a merge mai departe. Gheorghe Şerban, patronul, este un om foarte ok, dar singurul lucru care trebuia să se întâmple era ca el să fie ajutat de către autorităţile locale", a spus Adrian Matei, potrivit sursei citate.

Fără antrenor şi fără lot, Unirii îi va fi greu să se redreseze în timp util. A retrogradat în vară, dar a fost reprimită şi s-a mutat de la Tărlungeni la Ştefăneştii de Jos, în Ilfov, după ce şi-a schimbat întregul staff tehnic, lotul şi toată conducerea.

După 19 etape, se află pe penultimul loc din Liga 2, al 17-lea, cu doar 11 puncte şi golaveraj negativ: 16-37. Are un singur punct avans faţă de Metalul Reşiţa, ultima clasată şi e la 6 puncte în spatele locului al 15-lea, ultimul care se salvează de la retrogradare, ocupat acum de ASU Poli Timişoara.

Unirea Tărlungeni a avut parte deja de o neprezentare în acest sezon, cauzată de faptul că nu a avut banii necesari să organizeze ultimul meci pe teren propriu, cel cu Dacia Unirea Brăila, omologat cu 3-0 la masa verde pentru brăileni. La prima neprezentare, Unirea Tărlungeni va fi exclusă din competiţie, la fel cum au păţit Şoimii Pâncota şi ACS Berceni.