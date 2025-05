Tenis de câmp

Începând de luni după-amiază, odată cu înrăutățirea vremii, partidele din Cupa Monitorul se joacă doar la Baza Sportivă Oscar Tenis Club din Burdujeni, acolo unde există două terenuri acoperite. În acest interval s-au disputat 14 partide.

249 de participanți se află pe tabloul competiției, care se întrec la cele treisprezece secțiuni distincte: Secundară minus 40 de ani, Secundară plus 40 de ani, Principală minus 40 de ani, Principală 40-50 de ani, Principală plus 50 de ani, Super Elită, Elită minus 40 de ani, Elită 40-50 de ani, Elită plus 50 de ani, Veterani plus 60-65 de ani, Veterani 65-70 de ani și Veterani plus 70 de ani, la care se adaugă întrecerea feminină.

Rezultate: