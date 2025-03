Rugby

Rugby Club Gura Humorului a câștigat concludent un meci amical jucat în urmă cu o săptămână, la Iași, partida fiind o ultimă verificare înainte de debutul în Divizia Națională de Rugby, sezonul 2025. Chiar dacă a fost un amical, humorenii au făcut un joc bun, pe terenul unei echipe puternice, care a terminat Divizia Națională pe locul II.

RC Gura Humorului începe așadar noul sezon cu un lot puternic, în care se regăsesc cinci străini, cu burse de profesioniști asigurate de Asociația Mingea Ovală.

Este vorba de patru kenyeni și de un sud-african, ultimul, Sean Morell, fiind și antrenorul echipei humorene.

Cei cinci jucători străini aduc plusuri importante pe grămadă și pe liniile de viteză, iar marele avantaj este că aceștia stau la Gura Humorului și se antrenează zilnic.

Foarte important este și că RC Gura Humorului a ajuns la 17 jucători cu burse lunare, care se antrenează zilnic.

Bursele sunt asigurate de Asociația Mingea Ovală (Oval Sport) – 10 burse, de Hotel Aldi – 4 burse și de CAR Învățământ, Nez Studio și Construcții Montaj AG, câte o bursă.

· ”Ne permitem să visăm frumos”

În aceste condiții, RC Gura Humorului este favorită la un loc fruntaș în Divizia Națională 2025, mai bun decât locul III de anul trecut.

Managerul Ștefăniță Rusu ne-a declarat că sunt perspective ca și mai mulți sportivi să aibă burse asigurate în acest an: ”Este îmbucurător că și cei cărora nu le-am găsit sponsori vin la antrenamente aproape la fel de des și sperăm să găsim și pentru ei o formă de remunerare. Avem mai mulți sportivi care sunt doriți de echipe de primul eșalon, dar insistăm foarte multe să rămână. Le-am propus să mergem împreună în prima ligă... Ne permitem să visăm frumos”.

Humorenii au ambiții spre prima ligă a României, deși conștientizează diferența mare de nivel, de pregătire, de salarizare și nu numai.

Echipa are un nucleu de sponsori pe care se bazează de câțiva ani și are promis în acest an un sprijin financiar și din partea Consiliului Județean Suceava.

Din partea Primăriei Gura Humorului, echipa este susținută doar prin punerea la dispoziție a bazei sportive.

Dacă bani pentru participarea la competiții s-au găsit în ultimii ani, din păcate, în afară de jucătorii cu burse, alte motivații financiare nu prea au fost pentru restul sportivilor.

Un pas spre Liga de Rugby Kaufland ar presupune în mod clar un buget mult mai mare.

Cele șase echipe care joacă în prima ligă au în majoritate jucători 100% profesioniști, care fac doar rugby.

Cele două echipe din județul nostru care vor participa în Divizia Națională urmau să debuteze la acest sfârșit de săptămână, dar la cererea CSM Bucovina Suceava partida a fost amânată pentru luna iunie.