Canotaj

Canotorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava au avut o comportare foarte bună la Cupa României la ergometru, competiție desfășurată sub egida Federației Române de Canotaj. Nu mai puțin de nouă medalii au cucerit sportivii pregătiți de Ioan Despa și Ana Avrămia, după cum urmează:

- Locul I în proba de dublu seniori, categoria ușoară: Trisciuc Marin Cristian și Nedelcu Ștefan;

- Locul I în proba de simplu juniori III: Popa Ionuț Valentin;

- Locul I în proba de dublu junioare III: Costiea Valentina Gabriela și Grasu Perla Elena;

- Locul II în proba de simplu junioare I: Tivodariu Gabriela;

- Locul II în proba de simplu juniori I categoria ușoară: Racoviță Darius;

- Locul II în proba de dublu juniori II: Lupu Sebastian și Tricolici Constantin;

- Locul II în proba de patru junioare II: Măcărescu Ioana, Ursu Ana Maria, Reuț Ioana, Camilariu Flavia Florentina;

- Locul III în proba de dublu juniori I: Airinei Ștefănuț, Nazarov Adrian;

- Locul III în proba de patru juniori II: David Andrei, Pascari Cristian, Pascari Alberto, Marin Răzvan.

„Sunt rezultate foarte bune, care se situează în linia cu care ne-au obișnuit sportivii noștri an de an. Așadar, 2024 a început sub cele mai bune auspicii pentru noi și sper să continuăm la fel și pe mai departe”, a declarat antrenorul Ioan Despa, care a dorit să mulțumească pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local.