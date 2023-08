Sărbătoare

Sâmbătă, 5 august, va fi zi de mare sărbătoare pentru rugby-ul sucevean, urmând a se marca 60 de ani de când acest sport se practică în Suceava.

Începând cu ora 9.00, la baza Unirea din Suceava, pe terenul care timp de 60 de ani a găzduit meciurile echipei locale, vor avea loc partide de rugby de copii, juniori, meciuri demonstrative ale echipelor de seniori și old boys.

La eveniment sunt așteptați toți foștii jucători, dar și toți iubitorii sportului cu mingea ovală din județul Suceava.

Primul balon cu care s-a jucat rugby la Suceava, acum aproape 60 de ani, ”o minge de fotbal turtită”

Aurel Hrișcă este unul dintre rugbiștii studenți veniți de la Iași care au pus umărul la înființarea primei echipe de rugby de la Suceava, în anul 1963.

Aurel Hrișcă are 85 de ani, iar acum câțiva ani a fost fotografiat în timp ce participa la meciuri de old-boys.

În 2022, acesta ne-a trimis câteva amintiri frumoase cu privire la înființarea primei echipe de rugby la Suceava. Nici azi rugbiul nu este un sport de masă în România, dar în 1963, la Suceava, era o necunoscută totală. Mingea de rugby era o ciudățenie, o minge de fotbal stricată sau deformată...

Vânzătoarea nu a vrut să le vândă singura minge de rugby - ”ruptă, dezumflată și turtită și nu se mai poate juca fotbal cu ea”

”După terminarea facultății, câțiva rugbiști am fost repartizați la Trustul de Construcții Suceava și cu mult entuziasm ne-am gândit să facem o mică echipă de rugby, dar nu aveam obiectul muncii.

Inginerul Sebastian Mihalcea a văzut pe rafturile unui magazin un balon de rugby și a vrut să-l cumpere, dar vânzătoarea a spus ca nu are ce face cu el căci e o minge de fotbal veche, ruptă, dezumflată și turtită și nu se mai poate juca fotbal cu ea. Pe atunci nici nu se știau prea multe de rugby la Suceava. Inginerul a luat balonul, l-a peticit, l-a umflat și am început să jucăm pe maidane, pe la Cetate, căci pe stadion nu ne dădeau voie, zicând că stricăm terenul.

Cu ajutorul directorilor Aurică Moldovan şi Manoliu Alexandru am reușit să facem o echipă, înscriind-o în campionat în 1963 cu jucătorii Mihalcea și Papanaga antrenori şi jucători: Strugaru Maxim, Horobat, Focșăneanu, Ursu, Sava, Guriță, Andronic, Sava, Munteanu, Sidoriuc, Pandele, Mocănel, Carlioru, Burac, Hrișcă”.

Așadar, pe scurt, aceasta ar fi povestea înființării rugbiului sucevean.

Octogenarul Hrișcă a ținut să sublinieze că ulterior, pe termen lung, Constantin Vlad este cel care a ținut foarte mulți ani echipa pe linia de plutire, fapt bine cunoscut de altfel.

Aurel Hrișcă este și acum alături cu sufletul de echipa de rugby a Sucevei și spune că a suferit enorm când era cât pe ce ca Suceava să nu mai aibă echipă de seniori.

”Mare durere am avut când am aflat că această echipă s-a desființat. Am plâns de durere ca un copil şi câteva zile nu am putut să mănânc mai nimic şi nu am dormit. Mare bucurie am avut când am aflat de sprijinul domnului primar Ion Lungu, cu care echipa a putut să se reînscrie în campionat, și am plâns din nou, de fericire”, ne-a mai mărturisit octogenarul.