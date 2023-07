Kickboxing

Într-o conferință de presă organizată la Muzeul Național al Bucovinei, părțile implicate în organizarea galei Colosseum Tournament 39 au tras concluziile după încheierea cu bine a evenimentului desfășurat săptămâna trecută în șanțul de apărare al Cetății de Scaun.

Promotorii Gabriel Georgescu, Horia Rădulescu și Cristian Varasciuc au ținut să mulțumească la unison Primăriei, Consiliului Județean și lui Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, pentru sprijin, apreciind colaborarea cu factorii locali drept una fără cusur.

„Ne bucurăm că sucevenii s-au putut bucura de un eveniment care a ieșit foarte bine, sportul dovedindu-se încă o dată că poate fi un excelent ambasador. Suntem încântați că am putut arăta întregii lumi frumusețea acestui măreț monument istoric care este Cetatea de Scaun a Sucevei. De asemenea, sunt fericit că am avut parte de meciuri foarte spectaculoase, iar sportivii noștri au arătat că au valoare”, a declarat Gabriel Georgescu.

La fel de mulțumit de impactul pe care l-a avut gala Colosseum Tournament 39 s-a arătat a fi și directorul Emil Ursu: „Speram ca acest eveniment să fie pe placul publicului și în ton cu monumentul istoric care l-a găzduit și chiar așa a și fost. Am văzut gala în reluare pe DigiSport și nu ne venea să credem ce bine a ieșit, multitudinea de cadre oferite și filmările din dronă care au scos în evidență Cetatea de Scaun și municipiul Suceava fiind cu adevărat spectaculoase. Această inițiativă s-a dovedit a fi un real succes și cred că ar fi îndreptățit faptul ca, în calendarul anual al manifestărilor pentru publicul larg organizate de către administrația județeană în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, să se adauge și un eveniment sportiv”.

La rândul său, Niculai Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, a mărturisit că a avut unele rețineri în momentul în care i s-a prezentat varianta organizării unei gale de kickboxing în interiorul Cetății de Scaun: „A fost foarte important primul anunț, în care am reușit să comunicăm publicului cu precizie în ce constă cu adevărat manifestarea și ceea ce vrem să facem. Suntem foarte mulțumiți de modul în care a valorificat Suceava acest eveniment, cât și de colaborarea pe care am avut-o cu partenerii noștri din organizația Colosseum Tournament. Ne bucurăm că au fost înserate în cadrul galei și unele așa-zise pete de culoare, care ne-au ajutat la promovare. Cred că scopul pe care ni l-am propus în momentul în care am decis să ne implicăm în organizarea acestei manifestări a fost atins”.

Suceveanul Cristian Varasciuc a început prin a mulțumi partenerilor săi Gabriel Georgescu și Horia Rădulescu pentru că au aderat la ideea sa de a organiza Gala Colosseum Tournament 39 la Suceava: „Beneficiind de susținerea Primăriei, Consiliului Județean și a Muzeului Național al Bucovinei cred că am reușit să scriem istorie la Suceava. Feedback-ul pe care l-am primit din țară și din străinătate a fost fantastic, iar ratingul realizat de transmisia DigiSport a fost unul pe măsură. Distincția pe care am primit-o, de ambasador al Colosseum Tournament, mă onorează și mă obligă în același timp”.

În continuare a luat cuvântul Horia Rădulescu, cel care s-a ocupat de partea operațională a galei, fiind responsabil cu întocmirea fight card-ului: „Vreau să le mulțumesc sucevenilor Bogdan Floriștean și Ionel Bălan, care au făcut un meci de zile mari la ei acasă, confruntarea lor fiind desemnată pe bună dreptate <Fight of the Night>. O prestație de zile mari a avut și un alt sucevean, Mihai Rusu, ce l-a învins după un meci dramatic pe Sakvan Arab, un sportiv de calibru, pregătit de marele Semmy Schilt, care cu doar trei săptămâni înainte câștigase meciul programat în cunoscutul circuit Enfusion. Cu siguranță, Bogdan Floriștean și Mihai Rusu reprezintă un câștig pentru organizația noastră, iar la începutul lunii octombrie li se va oferi șansa de a lupta pentru centurile Colosseum Tournament la categoriile 65 și, respectiv, 61 de kilograme”.

Prezent și el la conferința de presă, Bogdan Floriștean a precizat că a participat la un eveniment care l-a ajutat să-și sporească notorietatea și pe care nu-l va uita niciodată. La rândul său, Mihai Rusu a dezvăluit că este mândru că este sucevean și că se simte împlinit pentru că a avut șansa să lupte acasă, în fața a peste 3000 de suporteri. Atât el, cât și Bogdan Floriștean, coechipierul său de la clubul Pro Gym Mironescu, au promis la unison că vor aduce la toamnă centura Colosseum Tournament la Suceava.

Conferința de presă s-a încheiat cu un anunț foarte important, făcut de promotorul Gabriel Georgescu: „Pe data de 28 iunie 2024 ne vom întoarce la Cetatea de Scaun cu lecțiile și mai bine învățate, pentru o nouă gală Colosseum Tournament. Vom avea mult de muncit, pentru că nu va fi ușor să depășim ceea ce am realizat la evenimentul desfășurat săptămâna trecută. Anul viitor, spectatorii vor avea vizibilitatea mult mai bună, urmând să stea în două tribune mobile, care vor crea senzația unui amfiteatru antic. Am început deja negocierile cu un mare artist de talie internațională pentru a asigura momentul muzical de după gală. Ne propunem să realizăm un fel de Untold al sportului la Cetatea de Scaun, pentru că, vă promit, fight card-ul va fi unul de excepție”.