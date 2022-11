Tenis

Colegiul Tehnic al Federaţiei Române de Tenis a anunţat recent componenţa loturilor naţionale pentru sezonul competiţional 2022-2023. După evoluţiile foarte bune din acest an, când a fost în lotul Under 12, fălticeneanul David Arcip, locul 2 în ierarhia naţională, cu 8231 de puncte, şi jucătorul din Câmpulung Moldovenesc Carlo Piticaru, locul 7 în ierarhia naţională U12, cu 6393 de puncte, legitimat la AS Club Sportiv Tenis Nord Bucovina, vor face parte din lotul Under 13, alături de alţi 6 sportivi (Andrei Radu, Lucas Miloş, David Cercel, Patrick Bolduţ, Tudor Preda, Darius Dorin)

Anul 2022 a fost unul fructuos pentru activitatea sportivă a fălticeneanului David Arcip, legitimat la Clubul sportiv Lechner Tennis School din Braşov. A fost prezent la 7 turnee internaţionale, de unde s-a întors cu titluri importante de campion (în proba de dublu în Bulgaria) şi vicecampion (în proba de dublu în Irlanda şi Croaţia ) şi clasarea pe primele locuri la turneele cu participare mondială de la Kufstein-Austria şi Nice-Franța. În total, în turneele internaţionale „Tennis Europe” David Arcip a avut, doar în acest an, 30 de victorii în 42 de jocuri disputate, atât la simplu, cât şi la dublu.

Prestaţii foarte bune în Circuitul Naţional FRT

Pe plan naţional David a avut prestaţii foarte bune în Circuitul Naţional FRT Categoria A – Under 12, care s-au concretizat prin obţinerea locului 1 la toate participările, iar debutul la categoria U14 (deşi are doar 12 ani, micul jucător din Fălticeni fiind născut pe 30 aprilie 2010) i-a adus, din două participări, un loc 3 şi un loc 1.

„Convocarea la selecţia naţională U13 a fost o onoare care s-a concretizat în confirmarea lui David în lotul României de 13 ani, având în vedere că el are 12 ani şi face parte din lotul României U 12. Suntem extrem de mulţumiţi de activitatea micului campion din Fălticeni, care se pregăteşte pentru participarea la un nou concurs U14 desfăşurat la Bucureşti, în perioada 27-30 noiembrie 2022. În luna decembrie, David Arcip a fost invitat la Gala celebrităţilor din judeţul Braşov, acolo unde este legitimat, pentru a fi premiat pentru un an plin de realizări notabile.

Pentru a intra în Lotul României U13, David a fost susținut de o echipă puternică și închegată. Felicitări antrenorului Ferry Lechner, mulțumim celor care l-au ajutat în pregătire,Ciprian Onufrei și Iulian Bouariu,mulțumim sponsorilor și Școlii Gimnaziale <Mihail Sadoveanu> din Fălticeni. Doar împreună reușim!”, ne-a transmis Ramona Arcip, mama micului campion.

Elev al Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni, David Arcip a început tenisul la vârsta de 7 ani, în cadrul secţiei de tenis ACS „Nada Florilor” Fălticeni, apoi, la Braşov, alături de antrenorul său Ferry Lechner a cunoscut succesul internaţional.

Pentru anul 2023 micuţul sportiv din Fălticeni şi-a propus ascensiunea în top 10 la categoria U14, unde a debutat în luna septembrie prin participarea la Turneul FRT „Cupa Orhideea”, turneu pe care l-a şi câştigat.