Performanță

Echipa Universității „Ștefan cel Mare” s-a impus la ediția din acest an a Campionatului Național Universitar, care s-a desfășurat timp de două zile, miercuri și joi, la Suceava. În meciul decisiv pentru titlu, formația antrenată de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei a dispus clar, cu 36-23 (15-13), de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Sucevenii s-au calificat în finală după ce au trecut în faza grupelor de Universitatea „Ovidius” Constanța (28-23) și Universitatea Pitești (22-21).

“Ne bucurăm pentru trofeu. Am avut două meciuri încărcate în grupe, după care, în finală, am jucat mai dezinvolt și am obținut un rezultat mai aproape de adevăr. Am tratat de fiecare dată cu maxim respect această competiție, dovadă că am câștigat-o de cinci ori până acum. Așteptăm să vedem dacă se vor găsi bani la minister să mergem la Campionatul European Universitar din Polonia, unde, dacă vom participa, vom fi cu siguranță printre echipele favorite la câștigarea trofeului”, a declarat antrenorul Bogdan Șoldănescu.

Echipa Universității „Ștefan cel Mare” s-a bazat la această competiție pe următorul lot de jucători: Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Robert Furak, Cosmin Lupu, Alexandru Bologa, Alexandru Dascălu, Leonard Ștefan, Claudiu Lăzurcă, Pavel Loic, Adrian Tîrzioru, Iulian Roșu, Adrian Urdă și George Mihalcea.

În finala mică a Naționalelor Universitare, Universitatea Pitești a învins cu 41-15 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București.