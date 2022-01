În perioada 21-23 ianuarie

Pârtia Bucovina din Vatra Dornei, cunoscută în lumea sporturilor de iarnă pentru gradul ridicat de dificultate, a găzduit, în perioada 21-23 ianuarie, a treia etapă de Cupă Mondială la sanie pe pistă naturală din acest sezon. Cei peste 1.000 de metri ai pârtiei au fost parcurşi de sportivi din Austria, Belgia (reprezentată de japonezi care concurează pentru această ţară), Brazilia, Cehia, Germania, Italia, Kazahstan, Polonia, Rusia, Ucraina, Statele Unite ale Americii. România a fost reprezentată de doi sportivi, Cezar-Mihai Joldescu şi Mitică Lupu.

Proba de simplu masculin, un spectacol pe gheaţă cu multe surprize în clasament

În probele de simplu, masculin, bătălia pentru un loc pe podium s-a dat între reprezentanţii Austriei şi Italiei, care au reuşit să ocupe primele cinci locuri ale clasamentului general după cele două manşe. Surpriza a venit de la ocupantul poziţiei a doua în ediţia de anul trecut a Cupei Mondiale, Alex Gruber (Italia), şi ocupantul primului loc după primele două etape din acest sezon cu 185 de puncte, la egalitate Thomas Kammerlander (Austria). Favorit al cursei, Alex a câştigat prima manşă cu un timp de 1 minut, 14 secunde, 21 sutimi, urmat de Kammerlander cu un timp de 1:14.31. Deşi se contura o victorie clară pentru Alex Gruber, tânărul de 29 de ani, care a devenit campion mondial pentru prima dată la Vatra Dornei, în anul 2017, nu a reuşit să îşi păstreze avantajul, astfel încât manşa a doua a fost una sub așteptări pentru italian, la finalul etapei (în urma cumulării timpilor din cele două coborâri) ocupând poziţia a patra, în timp de Thomas Kammerlander s-a clasat pe locul I cu un timp total cumulat de 2 minute, 26 secunde 44 sutimi

O surpriză frumoasă a făcut italianul Patrick Pigneter, un sanier care are la Vatra Dornei mulţi fani şi care a urcat de mai multe ori pe prima treaptă a podiumului în staţiunea din Bucovina. Cu 110 puncte Patrick ocupa locul 4 în clasamentul general, dar încurajat de suporterii de lângă mantinelă şi cu o concentrare maximă, a reuşit să ocupe la final poziția a doua, cu toate că după prima manşă ocupa locul cinci, la o secundă şi 25 sutimi faţă de ocupantul primului loc. Patrick Pigneter a urcat pe podium pentru prima dată în acest sezon, riscând foarte mult în manșa a doua, când a avut ca principiu „totul sau nimic”. Kammerlander, care a coborât după Pigneter, şi-a arătat din nou clasa, reuşind să gestioneze un miniavans la linia de sosire de 0,05 secunde faţă de italian. Kammerlander a recunoscut că nu se aştepta la o victorie, sărbătorind a doua victorie a sezonului în a treia cursă şi cea de-a 23-a victorie la Cupa Mondială.

„Aceste decalaje mici pun o presiune foarte mare pe mine, dar sunt foarte fericit că am reuşit să câştig aici. Este un decalaj foarte mic pentru etapa de la Deutschnofen, din 28 – 30 ianuarie, pentru că Gruber şi Pigneter sunt favoriţi acolo”, a precizat Thomas Kammerlander după cursă.

„Nu am idee de ce am fost atât de lent în a doua rundă. Nu poţi pierde un avantaj atât de mare, trebuie să-mi acord timp să mă uit la coborâre și să văd unde am greșit”, a declarat Alex Gruber.

România, reprezentată de doi sanieri începători

Faţă de ediţiile precedente, când lotul ţării noastre era format din sportivi cu experienţă și care ne aduceau și medalii, anul acesta România a fost reprezentată de doi sanieri începători, diferenţa dintre competitorii autohtoni şi liderii clasamentului mondial fiind evidentă. După prima manşă Cezar-Mihai Joldescu şi Mitică Lupu au ocupat locurile 26 şi 27, la o diferenţă de 59 secunde, respectiv 2 minute şi 36 de secunde faţă de lider. Cezar-Mihai Joldescu a fost şi singurul sportiv care a abandonat în manşa secundă. În al doilea viraj, s-a lovit de mantinelă, iar sania s-a rupt. Mitică Lupu a ajuns la final, ocupând poziţia 22 după cele două manşe. El a precizat că s-a apucat de acest sport în urmă cu doar 3 luni, după ce l-a abandonat în urmă cu câţiva ani când a început studiile universitare.

„Sunt nemulţumit de evoluţia mea, am luat mai multe mantinele și am pierdut din viteză. Nu am putut forţa, sunt abia la a 4-a coborâre de când m-am apucat de sport”, a precizat Mitică Lupu.

Evelin Lanthaler a câştigat detaşat competiţia de simplu, feminin

Nici întrecerea feminină nu a fost lipsită de o surpriză, care a venit chiar în faza calificărilor. Rusoaica Ekaterina Lavrenteva, câştigătoare a mai multor ediţii ale Cupei Mondiale şi a Campionatului Mondial 2014/2015, s-a accidentat uşor, fiind nevoită să abandoneze cursa.

La simplu feminin, Evelin Lanthaler (Italia) merge din victorie în victorie. Campioana mondială a sărbătorit a treia victorie în a treia cursă a sezonului, câştigând detaşat cu 2 minute, 29 secunde, 45 sutimi. A fost urmată de coechipiera sa Greta Pinggera (ITA), cu un timp de 2:30.74. Locul trei a revenit campioanei mondiale de juniori Lisa Walch din Germania.

„Astăzi sunt deosebit de mulţumită pentru că am reuşit să câştig cu un avantaj lejer faţă de colega mea, Greta. M-am răzbunat pentru locul doi obţinut la ultima etapă de Cupă Mondială de aici”, a explicat Lanthaler după cursă.

În clasamentul general al Cupei Mondiale, Lanthaler are 300 de puncte, urmată de Walch pe locul doi, cu 240 de puncte, și Pinggera, pe locul trei, cu 225 de puncte.

România nu a avut nici o reprezentantă la această probă.

Patrick Pigneter/Florian Clara, o forţă în proba de dublu de câţiva ani

Proba de dublu, una dintre cele mai spectaculoase, a reunit la linia de start doar cinci echipaje, din Italia, Rusia (2 echipaje), Austria şi Ucraina, echipajul Ceh Tomas Hasek - David Rydl nemaiputând participa după accidentarea lui David Rydl în manşa a doua a calificărilor în proba de simplu masculin.

La fel ca şi în proba de simplu feminin, victoria a revenit Italiei, echipajul Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) fiind o forţă în proba de dublu de câţiva ani. Pe pista „Bucovina”, campionii mondiali şi-au sărbătorit a treia victorie a sezonului în a treia cursă. Veteranii întrecerii au stabilit un timp foarte bun în prima rundă, 1:18.88, iar în finală al doilea cel mai rapid timp le-a fost suficient pentru a câştiga etapa în 2:38.03 minute. Ruşii Aleksandr Egorov/Ivan Rodin au terminat pe locul doi la doar 0,63 secunde în urmă, în faţa verilor lor Fabian şi Simon Achenrainer (AUT). Cei doi au atins mantinela în a doua rundă, Simon Achenrainer având dureri la piciorul stâng şi neputând participa la festivitatea de premiere. Sportivul va fi examinat din nou în Austria, dar cel mai probabil această accidentare nu ar trebui să le creeze probleme celor doi sanieri pentru un nou start în etapa din weekendul viitor, la Deutschnofen/Nova Ponente (ITA).

„Este foarte frumos să câştigi aici, la Vatra Dornei, pentru că pista este întotdeauna o provocare. A doua rundă a noastră nu a fost complet impecabilă, aşa că suntem foarte mulţumiţi de victorie”, a spus Patrick Pigneter după a treia victorie a sezonului.

Pigneter/Clara conduc clasamentul general cu 300 de puncte, urmaţi de Achenrainer/Achenrainer pe locul doi, cu 225 de puncte, şi ruşii Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (155 puncte), care nu au participat la Vatra Dornei.

Premii speciale acordate de Primăria Vatra Dornei și Federația Internațională de Sanie

Primarul Ilie Boncheș a oferit din partea administrației locale premii speciale vicepreședintelui Federației Internaționale de Sanie, Harald Steyrer, conducerii Detașamentului de Jandarmi Vatra Dornei, Detașamentului de Pompieri Vatra Dornei, Poliției Municipale, Batalionului 17 Vânători de Munte „Dragoș Vodă” din Vatra Dornei. Viceprimarul Marius Rîpan le-a oferit un premiu directorului Federației Internaționale de Sanie Andreas Castiglioni și directorului Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, Delia Andrea Ivaș, precum și un premiu special profesorului Octavian Pungovschi, cel care a adus pentru prima oară o etapă de Cupă Mondială la sanie pe pistă naturală la Vatra Dornei și care în fiecare an, cât a fost director la CSI Vatra Dornei s-a ocupat de buna pregătire a pârtiei și de organizarea impecabilă a competiției, având uneori un inamic imprevizibil, temperaturile ridicate. Octavian Pungovschi a fost primit în zona de decernare a premiului în aplauzele reprezentanților Federației Române de Bob și Sanie și ai Federației Internaționale de Sanie. Și reprezentatul Federației Internaționale de Sanie, Andreas Castiglioni, i-a oferit un premiu lui Mihai Lutaniuc, cel care s-a ocupat de pregătirea pârtiei „Bucovina”.

Federația Internațională de Sanie se va întoarce la Vatra Dornei

„La finalul acestei ediții de Cupă Mondială la sanie pe pistă naturală de la Vatra Dornei, am onoarea de a rosti câteva cuvinte din partea Federației Internaționale de Sanie. În primul rând felicitări sportivilor pentru performanță, dar și dumneavoastră, dragi prieteni, pentru această disciplină de care ați dat dovadă în vremurile acestea dificile ale pandemiei.

Mulțumiri Federației Române de Bob și Sanie pentru buna cooperare de foarte mulți ani la această disciplină sportivă. Mulțumiri speciale doamnei Sorina Țicu, cea care a fost șef al pârtiei și al organizării și s-a preocupat ca totul să fie bine pus la punct pentru a avea un concurs la cel mai înalt nivel. Mulțumesc din suflet tutor celor care au muncit în cadrul Comitetului de organizare, pentru că au reușit o treabă foarte bună, un succes remarcabil pentru modul în care a fost pregătit acest concurs. Mulțumim și demnitarilor publici, în frunte cu domnul primar Ilie Boncheș, care ne-au ajutat foarte mult. Colegii din România sunt colegi foarte importanți ai Federației Internaționale de sanie și pentru că ne susțin în fiecare an pot spune cu siguranță că ne vom întoarce la Vatra Dornei”, a precizat vicepreședintele Federației Internaționale de Sanie, Harald Steyrer.

Harald Steyrer a înmânat trofeul Federației, ca semn de apreciere din partea instituției pe care o reprezintă, primarului Ilie Boncheș și colegilor săi de la primărie.

Etapa de Cupă Mondială de sanie pe pistă naturală din staţiunea suceveană a fost organizată de Federaţia Internaţională de Sanie (FIL) şi Federaţia Română de Bob şi Sanie (FRBS), în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Primăria municipiului Vatra Dornei şi Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei (CSI Vatra Dornei).

Clasament simplu masculin

1. Thomas Kammerlander (AUT) 2:26.44 minute

2. Patrick Pigneter (ITA) +0.05 secunde

3. Florian Clara (ITA) +0.18 secunde

Clasament simplu feminin

1. Evelin Lanthaler (ITA) 2:29.45 minute

2. Greta Pinggera (ITA) +1.29 secunde

3. Lisa Walch (GER) +2.80 secunde

Clasament dublu

1. Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) 2:38.03 minute

2. Aleksandr Egorov/Ivan Rodin (RUS) +0.63 secunde

3. Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT) +1.58 secunde