Rugby

Echipa de juniori U 19 a Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului a reușit să câștige al treilea meci la rând în campionat, în deplasare cu CNAV Dinamo, după o partidă pe muchie, care s-a jucat până la ultima fază. Elevii lui Andrei Varvaroi s-au impus cu 17-15, punctele victoriei fiind aduse de Daraban, printr-o lovitură de pedeapsă de la 40 de metri. La ultima fază, Dinamo a ratat o lovitură de pedeapsă care putea întoarce scorul.

”A fost un meci greu, cu o echipă bună, am început bine, am înscris eseu prin Bandol, însă am făcut și multe greșeli, au fost decizii uneori greșite ale băieților, probabil din prea mult entuziasm. Una peste alta am obținut o victorie importantă”, a declarat Andrei Varvaroi.

Trecând peste victoria frumoasă, Andrei Varvaroi a răbufnit după meci, arătând în ce condiții grele se descurcă această echipă și câte sacrificii fac jucătorii:

„În weekend am fost la București cu microbuzul clubului care are scaune pentru copii de maxim 15 ani, iar băieții de la U19 în proporție de 30% au peste 100 kg.

Am mai mers cu mașina personală și cu mașina unui sportiv ca să putem afișa un lot competitiv de 23 de sportivi.

Condițiile de cazare și masă tot aceleași, în locații care ne mai primesc cu un buget de 60 lei la cazare și 60 lei la masă.

Nu ne plângem de condiții de cazare cu toate ca nu am mai stat la un hotel de măcar 3 stele de mult.

Bani de medicamente nu avem, nu mai zic de suplimente.

Avem mare noroc că de trei ani încoace firma RAITAR prin domnul Florea și Anca Pantea ne susțin cu preparate săptămânal pentru secția rugby, și reușim să completăm masa sportivilor.

Sunt optimist de felul meu, dar nevoile sunt mari și diverse la o echipă de rugby, mai ales la Under 19.

Accidentările sunt iminente în joc, iar recuperarea o facem doar prin cunoștințe, nu avem un kineto la club care să se ocupe de probleme medicale, nu mai zic de un medic.

Când au fost operații, spre rușinea mea, părinții au plătit bani grei pentru ele. Mă refer la cazul Ciprian Nichitean și mai nou la Sebi Ungureanu.

Cum pot să mai păcălesc băieți ăștia să vină la antrenament, să vină în competiții și să mai și dea tot pe teren, când noi suntem tratați cu spatele de cei care asigură finanțarea CSȘ-urilor.

Ni se cer anual bugete pentru competiții și necesarul pentru materiale, doar ca să fie acolo, că finanțare tot nu primim”, a punctat Andrei Varvaroi.

Pe bugetul pe care îl are acum, echipa nu are banii necesari pentru a încheia turul.