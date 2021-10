În perioada 8-9 octombrie, în Sala de sport „Gabriel Udişteanu” se desfăşoară Gala Pitbull Fighting Network, un eveniment organizat de Primăria şi Consiliul Local Fălticeni în parteneriat cu Asociaţia Club Sportiv Absoluto Cotroceni din Bucureşti. Premergător Galei, în salonul de evenimente al pensiunii Iristar a avut loc o conferinţă de presă în cadrul căreia unul dintre cei mai titraţi luptători de kickbox din România, Ionuţ Atodiresei (în calitate de organizator), primarul Cătălin Coman şi Alexandru Manolache (partenerul lui Ionuţ Atodiresei în acest proiect), împreună cu patru dintre competitori (Tibor Varga, Marian Dinu, Hocz Csaba şi Claudiu Alexe), au vorbit despre modul de desfăşurare a galei și au oferit detalii despre aspectele tehnice.

Gala poveştilor de viaţă ale luptătorilor şi ale eroilor

Ionuţ Atodireseia precizat: „Nu am uitat de unde am plecat, sunt fălticenean, m-am născut, am crescut aici, am copilărit aici şi de aceea am hotărât să încep acest proiect aici, la Fălticeni. Cu ani în urmă am mai avut tentative să organizez evenimente dar mai aveam multe de arătat ca luptător şi nu puteam să mă ocup de organizare. Vă spun tuturor sportivilor şi antrenorilor în postura în care mă aflu acum, să organizez este mult mai greu decât să vin să lupt. Mă distram, mergeam într-o mică vacanţă, mă încălzeam, luptam şi plecam acasă. Atunci mă antrenam şi făceam ce îmi palce, în organizare mă lovesc de lucruri mult mai dificile, mai ales că am vrut să venim cu ceva nou în România, inedit, ceva ce nu s-a mai făcut până acum. Din această cauză am bătut la cap pe toată lumea să ne trimită filmări, să încercăm să facem o treabă profesionistă şi să creăm poveşti de viaţă ale luptătorilor şi ale eroilor.

Degeaba vede lumea că vă luptaţi la televizor dacă nu vă ştie povestea din spate, cât aţi muncit, prin ce aţi trecut şi cum aţi ajuns în situaţia să luptaţi într-o gală.

În doresc ca împreună cu Alexandru Manolache să organizăm 4-5 evenimente anuale pentru că avem ca partener media cea mai puternică televiziune, cu cea mai mare acoperire, Televiziunea Naţională Română TVR 1. Gala va fi transmisă vineri de la ora 23,00 pe TVR şi sigur vom face audienţă destul de mare şi vom creşte în audienţă din ce în ce mai mult. Eu zic că partenerii noştri de la TVR vor fi alături de noi foarte mult timp”.

Ionuţ Atodiresei, singurul sportiv român deţinător al unei centuri WAKO-Pro

Kickboxing-ula adus Fălticeniului recunoaştere la nivel naţional şi internaţional prin Ionuţ Atodiresei, singurul sportiv român deţinător al unei centuri WAKO-Pro, cu 99 de meciuri disputate în kickboxing şi 92 de victorii, având cel mai rapid KO din istoria MMA-ului românesc: 3 secunde în gala RXF15. Aşa cum a scos în evidenţă Alexandru Manolache, povestea Galei Pitbull Fighting Network gravitează în jurul numelui şi al omului Ionuţ Atodiresei.

Alexandru Maonolache ne-a spus: „Sunt convins că Ionuţ, împreună cu noi, cei care îl vom susţine de fiecare dată când va fi nevoie, o să ducă gala aceasta cel puţin la acelaşi nivel unde a ajuns numele de Ionuţ Atodiresei şi nickname-ul de Pitbull. Vă mulţumim celor care aţi acceptat invitaţia şi aţi ajuns la Fălticeni, mulţumim şi celor care au acceptat iniţial invitaţia, dar din cauza diagnosticului pozitiv sau a accidentărilor apărute în ultima perioadă nu au mai putut să ajungă. Povestea începe de aici, de la Fălticeni, şi nimeni nu ştie când se va sfârşi pentru că ne dorim să fie o poveste pe termen foarte lung şi cu toţii vom avea ocazia să luptăm în promoţia aceasta”.

Un eveniment de marcă, un spectacol transmis de TVR 1

Susţinător al mişcării şi al iniţiativelor pe care le au foştii performeri în acest domeniu, primarul Cătălin Coman i-a mulţumit lui Ionuţ Pitbull Atodiresei, Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, pentru că a început acest proiect în oraşul natal

„Îi mulţumesc pentru că s-a întors acasă şi îi mulţumesc că a ales ca startul acestui proiect frumos să fie în oraşul lui, în municipiul Fălticeni. Suntem mândri că putem contribui şi noi la derularea în cele mai bune condiţii a acestui eveniment. Sunt convins că va fi un eveniment de marcă, un spectacol, un show, mai ales că avem ca parteneri cea mai importantă televiziune din România, Televiziunea Naţională TVR 1. Vom fi urmăriţi de toţi cetăţenii din România şi nu numai şi sunt convins că municipiul Fălticeni va fi încă o dată pe buzele tuturor românilor cu un spectacol de excepţie. Vreau să urez mult succes tuturor sportivilor şi cei mai buni să învingă. Faptul că aţi participat la prima ediţie de la Fălticeni să producă amintiri pe tot parcursul carierei voastre profesionale”, a spus primarul Cătălin Coman.

Primarul Cătălin Coman a primit mănuşile oficiale Pitbull Fighting Network

În semn de recunoştinţă pentru implicarea în organizarea Galei Pitbull Fighting Network, primarul Cătălin Coman a primit de la Ionuţ Atodiresei o pereche de mănuşi oficiale Pitbull Fighting Network.

„Am văzut că aveţi în birou încă o pereche din promoţia ColosseumTournament. Acum Colosseum a devenit o promoţie concurentă promoţiei noastre şi pentru că sunteţi alături de noi, pentru a vă mulţumi, vă înmânez o pereche de mănuşi oficale ale promoţiei noastre”, a precizat Ionuţ Atodiresei.

Ca la fiecare eveniment important, cântarul oficial are un rol foarte important, fiind momentul cel mai tensionat înaintea galei pentru că poate decide intrarea sau nu pe ring la categoria la care s-au înscris concurenţii. De data aceasta cântarul oficial nu a oferit momente savuroase, participanţii încadrându-se în categoriile de greutate și putând disputa partidele de pe fight card.

În deschiderea Galei Pitbull Fighting Network, de la ora 19,30 au evoluat Alin Răducu și Denis Popescu, după care, în ring au urcat în cele 8 meciuri Denis Ceaușu Vs Lucian Berariu; Andrei Vesa Vs Ionuț Busuioc; Ufuc Minacov (R. Moldova) Vs David Constantin; Ștefan Aștefanoaie Vs Raiko Levitchi; Dumitru Cavliuc (R. Moldova) Vs Costin Dinu, Adin Panaite Vs Mihai Rusu, Tibor Varga (Ungaria) Vs Marian Dinu; Hocz Csaba (Ungaria) Vs Claudiu Alexe.

Sâmbătă, a doua zi a galei, este dedicată Categoriei Semipro.