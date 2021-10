La Fălticeni

Kickboxing-uleste una din ramurile sportive care au adus Fălticeniului recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. În perioada 8 – 9 octombrie, unul dintre cei mai titraţi luptători de kickbox din România, Ionuţ Atodiresei, supranumit Pitbullul, va organiza, în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Fălticeni și cu Asociaţia Club Sportiv Absoluto Cotroceni din Bucureşti, în Sala de sport „Gabriel Udişteanu”, competiţia de kickboxing Pitbull Fighting Network.

Vineri, 8 octombrie, între orele 19,30 – 22,30, vor avea loc meciurile din cadrul galei profesioniste, accesul publicului fiind permis după ora 18,00. A doua zi a competiţiei este dedicată Categoriei Semipro. Accesul publicului este permis începând cu ora 13,00, meciurile urmând să înceapă la ora 14,00, în ring urmând să urce sportivi din mai multe localităţi din ţară care au cluburi de kickbox.

Aşa cum ne-au informat organizatorii, accesul la Pitbull Fighting Network va fi permis, atât pentru public cât şi pentru sportivi şi oficiali, doar în baza certificatului verde care atestă, după caz, schema completă de vaccinare, trecerea prin boală sau rezultatul negativ al testului Covid.

Gala va fi unică şi prin modul de prezentare a sportivilor care vor urca în ring. Inspirat din meciurile pe care le-a avut cu cei mai cunoscuţi luptători din Japonia, Ionuţ Atodiresei ne-a informat că, pe lângă lupte spectaculoase, invitaţi de seamă, la Fălticeni va avea loc şi o prezentare unică a celor care se vor lupta în evenimentul de anvergură care va avea loc în urbea de pe Şomuz. Vor avea loc proiecţii video profesioniste, vor fi 16 clipuri de prezentare a jucătorilor profesionişti, clipuri realizate dinamic, cu imagini din antrenamente, cu scurte secvenţe din interviuri, meciuri şi chestiuni motivaţionale, care, difuzate înaintea luptei, îi vor motiva şi pe cei din ring, iar cei din sală vor avea posibilitatea să vadă o mică poveste din viaţa luptătorului respectiv, comprimată într-un minut.

Luptele din prima zi vor fi transmise pe postul naţional de televiziune TVR 1

Conform primarului Cătălin Coman, este o onoare ca Primăria şi Consiliul Local să fie parteneri şi să sprijine cu toate resursele, atât financiare, cât şi umane, desfăşurarea în bune condiţii a acestui eveniment. Pentru că acest proiect este unul de mare amploare, din bugetul local a fost alocată printr-o hotărâre de Consiliu Local votată în unanimitate de aleșii locali la sfârşitul lunii septembrie suma de 73.000 lei, în vederea acoperirii unei părți din cheltuielile pe care le presupune organizarea unui astfel de eveniment.

„Iniţiată de Cetăţeanul de Onoare al municipiului Fălticeni Ionuţ Atodiresei, Gala Pitbull Fighting Network se bucură de un interes deosebit în peisajul competiţiilor de kickboxing din întreaga ţară, promovând imaginea municipiului Fălticeni, mai ales că evenimentul va fi transmis de televiziunea naţională pe TVR 1.

Ne bucură faptul că pentru o nouă competiţie sportivă de nivel naţional şi chiar internaţional, cu invitaţi şi sportivi de mare valoare, Ionuţ Atodiresei a ales ca această gală, acest nou început să fie aici, la Fălticeni, un oraş care are multe de spus în ceea ce priveşte sportul de performanţă în mai multe ramuri sportive, una dintre ele fiind kickboxingul. Ne mândrim cu Ionuţ Atodiresei, cu rezultatele lui, cu faptul că oriunde a fost în ţară, în străinătate, în meciuri foarte importante, extrem de grele, a spus că este din Fălticeni şi reprezintă cu cinste şi mândrie Fălticeniul.

Competiţia se anunţă a fi cu mult peste nivelul celui la care am fost coorganizatori în urmă cu doi ani, meciul retragere al lui Ionuţ Atodiresei, din cadrul Galei din promoţia Colosseum Tournament. Ne-am fi dorit să avem cât mai mulţi spectatori, dar suntem limitaţi pentru că acest eveniment se desfăşoară cu respectarea strictă a normelor sanitare, dar în acelaşi timp dorim să fie o competiţie vizualizată la nivel naţional de foarte mulţi oameni. Fălticeniul are din nou şansa de a fi pe buzele tuturor iubitorilor de sport cu acest eveniment de amploare şi ne dorim ca această gală să crească în valoare de la an la an pentru că, aşa cum a spus şi Ionuţ, este doar un început şi de aici se va naşte un proiect extrem de amplu, un proiect extrem de valoros, care sunt convins că va căpăta din ce în ce mai multă consistenţă pe durata derulării tuturor acestor gale în oraşul Fălticeni”, ne-a spus primarul Cătălin Coman.

Evenimentul sportiv organizat vineri în urbea de pe Șomuz va fi transmis pe TVR 1, începând cu ora 23,00. Printre sportivii care vor urca în ring vineri seara se numără Hocz Csaba, Tibor Varga, Ionuț Busuioc, Dumitru Cavliuc, Ștefan Aștefanoaie, Lucian Berariu, Denis Ceaușu, David Constantin, Adin Panaite, Mihai Rusu, Costin Dinu, Claudiu Alexe, Minacov Ufuc etc.