Inițiativă lăudabilă dusă mai departe

Proiectul „Rugby pentru toți”, lansat la Gura Humorului în septembrie 2017, implementat de Fundaţia Te Aud România şi finanţat de DHL Express România şi Banca Comercială Română, continuă cu ediția a V-a.

Proiectul susţine aproximativ de 40 de tineri din mediul preponderent rural să îşi dezvolte abilităţile la cel mai înalt nivel, atât pe terenul de rugby, cât şi în afara lui.

Printre beneficiile concrete de care se bucură copiii sunt serviciile de cazare şi masă în cadrul Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, participarea la un program dedicat de dezvoltare personală, educaţie financiară, consiliere individuală şi de grup, incluziune socială, dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă, precum şi mentorat din partea unor persoane de succes la nivel naţional.

Gabriela Popescu, președintele Fundației Te Aud România, a subliniat că peste 40 de persoane de succes la nivel naţional pun umărul în mod constant la dezvoltarea acestor tineri: ”Le mulţumesc tuturor celor care au crezut încă de la bun început în acest proiect, cât şi tuturor celor care aleg în continuare să ne susţină. Am traversat şi noi, ca toată lumea, momente grele în ultima perioadă, însă consider că atât tinerii, cât şi rugby-ul românesc deopotrivă au nevoie de noi în continuare”.

Sergiu Manea, preşedinte executiv Banca Comercială Română, a declarat: ”Un loc special între preferințele mele îl are rugby-ul, unul dintre sporturile care au puterea să te cucerească pe loc și care formează modele de urmat, atât pe teren, cât și în afara lui. De patru ani sunt unul dintre mentorii <Rugby pentru toți>, iar tinerii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului în cadrul programului mi-au arătat că spiritul de echipă, prioritizarea, curajul și perseverența sunt o constantă pentru ei indiferent de greutățile pe care le întâmpină.”

Agnieszka Blas, director general al DHL Express România, a transmis un mesaj de continuitate în ceea ce privește susținerea acestui sport: “Programul <Rugby pentru toţi> este unul foarte special pentru noi şi este parte a iniţiativelor globale DHL Go Teach şi Go Help. Ne bucurăm să îi putem sprijini pe aceşti copii minunaţi, pentru al cincilea an consecutiv, pentru ca ei să îşi îndeplinească visurile, să devină jucători de rugby profesionişti şi, în acelaşi timp, să poată absolvi şcoala. Suntem mândri să vedem realizările generaţiilor care au parcurs acest program, atât pe terenul de rugby, cât şi prin notele obţinute la şcoală. DHL este un mare susţinător al rugby-ului în România şi la nivel global şi vom continua să oferim sprijinul nostru copiilor.”

Tineri de la Gura Humorului au făcut deja pasul spre marea performanță în rugby

În vara lui 2021, 16 tineri din program şi-au terminat studiile liceale și și-au urmat drumul, unii către școală, alții către rugby-ul de nivel mai înalt. Alţi tineri urmează să fie primiţi în cadrul proiectului de la Gura Humorului.

După cum se știe, începând cu 2018 s-a înfiinţat la Gura Humorului echipa de rugby seniori, cu scopul principal de a servi drept pârghie de lansare pentru tinerii rugbişti.

Ca rezultat concrete, patru dintre juniorii care au debutat la seniori de mai puțin de un an de zile s-au transferat sau sunt în probe în momentul de față la echipe din liga profesionistă de rugby a României. Un altul joacă de ceva vreme la o echipă de tineret din Franța, iar alții au oferte în curs.

„Mă bucur că avem continuitate cu acest program şi sper să avem un număr cât mai mare de copii care să îşi dorească să participe la acest program. Din punctul meu de vedere, <Rugby pentru toţi> este un program de succes atât din punct de vedere educaţional, cât şi sportiv”, a declarat Andrei Varvaroi, coordonatorul programului de dezvoltare sportivă din partea CSŞ Gura Humorului şi antrenorul echipei de seniori.