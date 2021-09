Rugby în 7

Rugby Club Gura Humorului a continuat la finele săptămânii trecute campionatul de rugby în 7 cu etapa a II-a, turneul de la Iași, unde a avut o evoluție mai bună decât la turneul de la Arad. Cu trei victorii din patru meciuri, elevii lui Andrei Varvaroi au terminat turneul pe locul IV, din totalul de nouă echipe. Asta după ce în etapa de la Arad humorenii au încheiat turneul pe poziția a VIII-a.

RC Gura Humorului a câștigat în faza grupelor cu Sportul Studențesc, după un meci strâns (19-17), și a pierdut clar cu RC Bârlad (0-33). Au urmat meciurile de clasament, unde humorenii au câștigat cu CSU Arad (33-14) și cu Phoenix Brașov (21-5).

„Am avut clar un turneu mai bun decât cel de la Arad, deși a fost greu și la Iași, în grupe am trecut de Sportul Studențesc la limită, iar apoi am cedat clar cu Bârlad, o echipă mai mobilă, mai rapidă. Având în vedere că am câștigat trei meciuri din patru a fost un turneu relativ bun. A fost prima noastră experiență la rugby în 7 și cred că la anul vom ști să abordăm mai bine acest campionat”, a declarat Andrei Varvaroi.

Andrei Varvaroi a arătat că trei echipe au arătat o clasă evidentă față de restul, este vorba de Știința Petroșani, RC Bârlad și Poli Iași.

La rugby în 7, deși joacă în majoritate jucători de rugby în 15, regulamentul este foarte diferit. Sunt reprize scurte, dar intense, în care este nevoie de multă viteză și de capacitate de efort. Spațiile sunt foarte mari, având în vedere că joacă șapte oameni pe un teren identic cu cel pentru rugby în 15.

Lotul care a făcut deplasarea la Iași a fost format din Gabriel Bivol, Iulian Cîtea, Claudiu Cuciureanu, Marian Moroșan, Ciprian Nichitean, Ștefăniță Rusu, Alexandru Bandol, Mihai Daraban, George Davidoiu, Ciprian Hostiuc, Bogdan Petrișor, Vlăduț Sidău, Andrei Ștefancu și Alexandru Tucaliuc.

Clasament general după două etape:

1. Știința Petroșani - 32p

2. RC Bârlad - 28p

3. CS Poli Iași - 24p

4. CSU Arad - 18p

5. RC Gura Humorului - 12p (138-120)

6. Sportul Studențesc - 12p (157-153)

7. CSU Phoenix Brașov - 10p

8. CSU Alba Iulia - 8p

9. CSM Sibiu - 2p