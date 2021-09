Fotbal

După ce a ratat meciul din prima etapă a noului sezon al Ligii a III-a din cauza focarului de Covid-19 descoperit la echipă, Foresta va debuta în campionat sâmbătă, la ora 17.00, la Dorohoi, pe terenul celor de la Dante Botoșani.

„În mod cert, cele două săptămâni petrecute în carantină au lăsat urme, dar nu căutăm scuze în asta. Mă aștept la un joc bărbătesc la Dorohoi, unde obiectivul nostru nu poate fi decât câștigarea celor trei puncte. Am venit la Suceava cu intenția de a construi o echipă în care să se regăsească suporterii și comunitatea. Referitor la seria în care evoluăm, mi se pare foarte echilibrată. Nu este vreo echipă care să se detașeze. Cred că șase formații se vor bate în sezonul regulat pentru cele patru locuri calificabile în play-off”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Andrei Ciutac, președintele Forestei, a vorbit despre situația de la echipă și despre obiectivele grupării de pe Areni în noul sezon: „Venim după o perioadă grea în care nu am reușit să ne antrenăm, dar încercăm să ne prezentăm cât mai bine în meciul de la Dorohoi, astfel încât să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv de acolo. Abordăm noul sezon cu un lot schimbat în proporție de 80% și cu un nou antrenor principal. Ne dorim să acumulăm rezultate cât mai bune până în pauza de iarnă, lotul să se închege, astfel încât să putem să ne îndeplinim primul obiectiv: calificarea în play-off”.

În vârstă de 24 de ani, atacantul Robert Martin este unul dintre puținii jucători din vechea gardă aflați și în prezent în lotul grupării sucevene. „Pe lângă faptul că mai aveam un an de contract, am rămas cu sufletul la Foresta. Sper să formăm o echipă care să forțeze promovarea după un an sau doi”, a declarat acesta.

Printre fotbaliștii ajunși în această vară pe Areni se află și mijlocașul Adrian Dorobanțu. „Am găsit aici o echipă tânără, cu jucători cu calități. Sper să formăm cât mai repede un grup unit”, a declarat mijlocașul adus de la FC Voluntari.

Tot sâmbătă, de la ora 17.00, Șomuz Fălticeni va evolua în deplasare, cu Sporting Juniorul Vaslui, în vreme ce vineri, de la aceeași oră, Bucovina Rădăuți va juca la Pașcani, împotriva echipei locale, CSM.

Programul etapei a II-a în Seria I a Ligii a III-a:

Vineri:

CSM Pașcani – Bucovina Rădăuți

Sâmbătă:

Ceahlăul Piatra Neamț – Hușana Huși

Dante Botoșani – Foresta Suceava

CSM Bacău – Știința Miroslava

Sporting Juniorul Vaslui – Șomuz Fălticeni

La finalul primei faze a campionatului, primele patru clasate se vor califica în play-off, iar ultimele șase vor evolua în play-out. Apoi, primele două clasate în play-off merg la barajul de promovare, iar ultimele două clasate în play-out vor retrograda în ligile județene.