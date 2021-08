Fotbal

Șomuz Fălticeni a încheiat săptămâna care a trecut cu un bilanț pozitiv. După calificarea obținută în turul al patrulea al Cupei României, după victoria în fața celor de la Dante Botoșani, echipa antrenată de Iulian Ionesi a debutat cu dreptul și în noua ediție de campionat din Liga a III-a. A fost o victorie cu scorul de 2-1 în fața celor de la CSM Bacău, dar gazdele au trăit periculos după ce au dominat meciul copios. Fălticenenii au avut 2-0 prin reușitele semnate de Alexandru Sahru, din penalty, în minutul 30, respectiv Andrei Alecsandru, în minutul 57. Oaspeții au revenit în joc pe final, prin reușita lui Antal, din minutul 88, din penalty. La ultima fază a meciului, CSM Bacău a atacat și cu portarul, iar mingea trimisă spre poartă a fost scoasă de pe linie de căpitanul Andrei Alecsandru, care a securizat astfel cele trei puncte.

”Mă bucură faptul că am trecut cu bine peste această săptămână. Sâmbătă, ne-am făcut singuri viața grea. Am condus cu 2-0 și am avut și trei bare și la final am fost pe punctul să fim egalați. Am avut doi jucători, Dănilă și Vitu, indisponibili ca urmare a accidentărilor din meciul cu Dante și am trimis în teren 5 juniori. Chiar și așa am dominat partida și spun că victoria este una meritată”, a concluzionat antrenorul Iulian Ionesi.

Șomuz Fălticeni a început partida în următoarea componență: Malac, Alecsandru, Nistor, Chirilescu, Antonesei, Bejenar, Pitic, Sahru, Ciobanu Alex, Ciobanu Robert, Padovei. Au mai intrat Străjeriu, Robciuc, Cârstean, Irimescu și Afkir.