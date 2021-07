Sâmbătă, 17 iulie, în Sala de sport „Gabriel Udişteanu” şi Sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu” din Fălticeni, s-a desfăşurat a XII-a ediţie a turneului de tenis de masă de categoria A, Cupa „Zilele municipiului Fălticeni”. Competiţia din Circuitul AmaTur, a reunit peste 140 de participanţi din toată țara dar și din Republica Moldova. Întrecerea s-a desfăşurat pe patru categorii destinate adulţilor: „Începători”, „Avansaţi” (45 participanți), „Open” (47 participanți) şi „Elite” (13 participanţi).

Circuitul AmaTur România este alcătuit dintr-un lanţ de turnee de tenis de masă organizate pe întreaga durată a anului, în mai multe localităţi şi pe mai multe niveluri de reprezentare - locale, zonale şi naţionale, încheindu-se la sfârşitul anului cu un turneu final organizat în preajma Crăciunului, tot la Fălticeni.

Alături de tenismenii din judeţele Arad, Bacău, Botoşani, Bistriţa, Brăila, Cluj, Constanţa, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Timiș, Tulcea, Vaslui, Suceava, la turneul de la Fălticeni au participat şi români de peste graniţă, din Republica Moldova, care sunt înscrişi în Circuitul AmaTur. Pentru copiii cu vârsta mai mică de 14 ani nu s-a mai organizat o competiție separată pentru a putea fi respectate măsurile impuse de normele sanitare pentru desfășurarea competiților sportive.

142 de tenismeni și-au dat întâlnire la Fălticeni

„Turneul de tenis de masă dotat cu Cupa «Zilele municipiului Fălticeni» a început timid, în urmă cu câţiva ani, şi a ajuns, împreună cu cel din luna decembrie, desfăşurat tot la Fălticeni, să fie printre cele mai mari competiţii de acest gen din Moldova ca număr de jucători participanţi şi ca valoare a jucătorilor în clasamentul general AmaTur. Sunt peste 142 de participanţi din toată ţară, printre ei numărându-se şi o parte dintre cei mai buni tenismeni din diviziile A şi B din judeţele Moldovei, la care se adaugă jucătorii foarte buni, care realizează meciuri spectaculoase, chiar dacă nu fac parte din echipele divizionare.

Meciurile se desfăşoară după regula cel mai bun din 5 seturi. Ne bucurăm că printre participanţi avem şi 4 jucători din Republica Moldova, i-am așteptat și pe românii din Nordul Bucovinei, Ucraina, acest turneu fiind o gazdă ospitalieră pentru jucătorii de peste graniţă, care s-au obişnuit cu competiţiile româneşti, dar care atât anul trecut, cât și anul acesta nu au putut participa din cauza pandemiei.

Avem jucători care au venit din niște zone geografice și din județe de unde nu am mai avut până acum participări la acest turneu cum ar fi jucători din Arad, Hunedoara, Timiș, Tulcea, Dâmbovița. Sunt jucători și mai în vârstă dar și mai tineri. Anul acesta nu am mai primit copii sub 14 ani, pentru a putea respecta toate măsurile impuse de pandemia de COVID. Lumea este dornică să joace, să participe, dar a trebuit să respectăm anumite restricții, am pus mai puține mese, am făcut un format mai restrâns de concurs, jucăm în două săli, 36 de jucători fiind la Sala Mihai Băcescu”, ne-a declarat Cătălin Cozma, organizatorul principal al turneului.

Clasament Avansaţi

1. Radu Popescu - Arad

2. Bogdan Aparaschivei - Iași

3-4. Alexandru Grimaliuc - Suceava

Cătălin Bilt - Suceava

Clasament Open

1. Cristi Ciortescu - Iași

2. Giani Capus - Galati

3-4. Florin Grapina - Roman

Bogdan Mahu - Pașcani

Clasament Elite

1. Cosmin Hasna - Straja

2. Vlad Albu - Iași

3-4 . Mădălina Orban - Timișoara

Vasile Spânu - Vicovu de Jos