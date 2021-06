Un alt mod de a sărbători

La finele săptămânii, pe când unii sărbătoreau hramul Sucevei ori Sânzienele, un grup de suceveni au ales să sărbătorească printr-un meci de fotbal împlinirea a 45 de ani de activitate a unuia dintre ei și, implicit, viitoarea retragere la pensie.

Aceștia și-au dat întâlnire pe un teren de fotbal privat, au format două echipe și timp de două ore au alergat, au pasat, au șutat spre poartă sau în afara terenului, după caz, au râs și au mai răbufnit, consumându-și energia și ținându-se în formă în același timp, deși majoritatea erau trecuți de prima tinerețe.

“Joc fotbal joc de când mă știu... Prin anii ‘70 am fost unul dintre pionierii Fuiorul Cornu Luncii, iar din 1977, de când m-am angajat la ACET, pe partea de termoficare, nu m-am oprit deloc. Lucrez de 45 de ani în același domeniu de activitate, iar fotbal am jucat săptămânal. Cam e timpul să mă retrag, dar e o mare bucurie să am alături în aceste momente colegii de la Thermonet și prieteni alături de care am lucrat și am jucat fotbal de-a lungul timpului”, a spus Ioan Negrea.

Chiar dacă se apropie de 65 de ani, fiind mereu activ, se ține bine în continuare, încât nici nu e de mirare că la meciul de retragere a marcat cele mai multe goluri – 3 (chiar dacă unul a fost în propria poartă…).

“Chiar și când jucam cu alții mai tineri, când se loveau de genunchii mei chițcăiau, că eu am venit de la țară, de la brazdă...”, râde Negrea de la Brăești, așa cum îi spun cunoscuții, făcând referire la satul natal.

În cele din urmă, meciul, care s-a jucat foarte strâns, cu o mulțime de momente tensionate, faze de gol mai mult sau mai puțin concretizate, dar și cu momente comice, s-a terminat cu scorul de 4 – 3, o ultimă victorie a echipei în care a jucat Negrea.