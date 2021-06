În perioada 7-12 iunie 2021, la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, s-a desfăşurat Campionatul Naţional Individual U12 destinat copiilor cu vârste între 11 - 12 ani. Participarea micilor iubitori ai sportului alb direct pe tabloul principal a fost decisă de clasarea acestora pe primele 23 de locuri în clasamentul naţional. Pentru cei care nu au fost poziţionați în primii 23 au fost organizate calificări, la care au participat 64 de sportivi, în urma cărora doar 8 sportivi au intrat pe tabloul principal. De menționat este faptul că la Campionatele Naţionale de Vară participă cei mai buni sportivi ai țării care se întrec în proba de simplu şi în proba de dublu.

Tenismenul Fălticenean David Arcip, legitimat la Lechner Tenis School Brașov, s-a calificat direct pe tabloul principal atât la simplu, cât şi dublu, întrucât poziția lui la nivel național i-a permis acest lucru, chiar dacă se află în primul an competiţional la categoria U12, acesta fiind considerat anul de acomodare la această categorie. Cu toate că David a fost unul din cei mai mici participanţi ca vârsta şi depăşit mult ca fizic de majoritatea adversarilor, a făcut faţă provocărilor competiţiei fiind apreciat de antrenorii prezenţi la turneu.

La proba de simplu a fost eliminat de favoritul 4 al turneului, Adrian Neasca, dar şi-a luat revanşa faţă de acesta în proba de dublu. Meciul a fost unul frumos, foarte disputat, majoritatea game-urilor fiind jucate la avantaj.

La proba de dublu, David alături de partenerul sau Jan Patrick Sinescu din Brașov au trecut de perechea formată din Robert Cuşnir (CS Vektor Sibiu) şi Iancu Manolache (CS Vaideau Braşov) în două seturi 7-5; 7-6 (4), iar in sferturile de finală ale competiției i-au învins pe favoriţii nr. 4 ai competiţiei, Erik Adrian Neasca (Asociația Tenis Club Hănescu) şi Emilian Victor Negoiţă (Asociaţia Altous Tenis Bucureşti) cu scorul 6-2; 3-6; 10-5 - maxitiebreak, obţinând calificarea în semifinale şi ocupând astfel un loc în „careul de aşi” ai turneului. În semifinale au fost eliminați de către favoriți nr. 1 ai competiției, Erik Niţă şi Laurenţiu Badea. Meciurile au fost desfăşurate într-o atmosferă minunată, copiii având onoarea de a fi urmăriţi de figuri reprezentative ale tenisului românesc, cum ar fi Raluca Olaru.

David Arcip va reprezenta România la turneul din Grecia

La Turneul de la București, David și-a depășit condiția fizică și chiar dacă este un jucător minion a reușit să se califice, direct pe tabloul principal, la Tennis Junior Europe Tour ce va avea loc la Patras în Grecia. Deși dedică foarte mult timp tenisului, sportivul de nici 12 ani a reușit să aibă și o situație școlară foarte bună.

„Este o competiție la care vin copii din Europa, Rusia. Eu sunt singurul din România, am primit direct accepția pe tabloul principal și practic am scutit meciurile de calificare. Abia anul viitor împlinesc 12 ani, este primul an de U12 și am reușit să fiu pe locul 22 la nivel național, ceea ce este foarte bine.

În meciurile de dublu fac echipă foarte bine cu colegul Jan Sinescu din Brașov, am reușit să ne calificăm în semifinale Campionatului Naţional de vară, unde am jucat cu sportivii de pe locurile 1 și 2 național. A fost mai greu, nu prea am avut șanse pentru că pentru ei a fost ultimul turneu la categoria 12 ani, la următoarea competiție evoluând deja la categoria de 14 ani. Eu am fost singurul copil de 11 ani din tot turneul care am putut să ajung așa de sus.

Sunt mândru și pentru rezultatele foarte bune la învățătură, tocmai m-a felicitat doamna învățătoare și le-a spus copiilor din clasă când eu eram la Campionatul Național că David totuși lipsește și ia note mai bune decât voi. Tenisul nu este o piedică să învăț, îmi este drag să joc tenis, mă relaxează și chiar după antrenament învăț mai bine.

Am noroc și de un antrenor deosebit, Ferry Lechner, nu am mai avut așa antrenor niciodată, glumește cu noi, este alături de mine, se mândrește cu sportivii pe care îi pregătește pentru că, pentru a merge cât mai sus dorește să avem și rezultate foarte bune la învățătură ”, ne-a spus David Arcip.

„Au fost meciuri foarte intense, care au sporit încrederea lui David, sportivul fălticenean pregătindu-se în aceste zile acasă pentru turneul Tennis Europe <Patras Junior> care va avea loc în Grecia, în perioada 19-26 iunie 2021, turneu în care va fi reprezentantul României la categoria U12.

Sperăm ca David să facă o figură frumoasă în Grecia şi să reprezinte cu demnitate România, aşa cum a făcut-o şi în urmă cu o lună în Bulgaria. Îi urăm succes şi sperăm la rezultat frumos. Mulţumim antrenorului Ferry Lechner, care este mereu alături de David şi sponsorilor Rotary Club Falticeni, SC Saniral SRL și Nico Paul SRL”, ne-a spus Ramona Arcip, mama jucătorului.