Sport

În prima decadă a lunii iunie, în sala de sport a comunei Mălini, s-a desfășurat a IV-a ediţie a Campionatului de fotbal al parohiilor din Protopopiatul Fălticeni, o activitate dedicată copiilor.

Aşa cum am aflat de la preotul Georgian Rotar, responsabil comunicare în cadrul Protoieriei Fălticeni, activitatea s-a desfăşurat cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. La ediţia din acest an au participat opt echipe de fotbal conduse de preoţii parohi din parohiile „Sf. Ilie” - Fălticeni (Pr. Adrian Dulgheriu), Corni – Liteni (Pr. Denis Chihaia), Siliştea – Dolhasca (Pr. Mihail Agafiţei), Dolhasca (Pr. Mihail Saftiuc), „Sf. Părinţi Ioachim şi Ana” din Boroaia (Pr. Silviu Maxim), Brădăţel (Pr. Daniel Filip), „Sf. Mc. Mercurie şi Ecaterina” din Rădășeni (Pr. Georgian Rotar) şi parohia Suha – Mălini (Pr. Pavel Norocel şi Pr. Gabriel Bîrsanu). Fiecare echipă a fost alcătuită din şase jucători cu vârste cuprinse între 13 şi 17 ani, plus rezerve.

„Competiţia s-a dovedit a fi una antrenantă şi a fost primită cu mult entuziasm de jucători, mai ales datorită faptului că anul trecut Campionatul de fotbal al parohiilor din Protopopiatul Fălticeni nu s-a putut organiza din cauza condiţiilor sanitare impuse de epidemia de noul coronavirus. A fost organizată doar o mică întrecere la Rădăşeni, cu un număr foarte mic de participanţi din cauza restricţiilor specifice stării de alertă din acel moment”, a precizat preotul Georgian Rotar.

Parohia Dolhasca şi-a păstrat titlul de campioană

Meciurile coordonate de către profesorul de educaţie fizică şi sport Andrei Ailenei au avut dese răsturnări de situaţie, dar copiii au dat dovadă de mult fair-play în dorinţa de câștiga „Cupa Prieteniei”, titlu sub care s-a desfăşurat ediţia din acest an a campionatului.

După desfăşurarea meciurilor în grupa „juniorilor”, pe primul loc s-a clasat echipa gazdă Suha – Mălini, urmată de echipa din Brădăţel şi cea din Fălticeni. În grupa mai aprig disputată a „seniorilor” a ieşit învingătoare, pentru a doua ediţie consecutiv, parohia Dolhasca, care a învins echipa clasată de pe locul 2 din Rădăşeni, iar pe locul 3 s-au clasat echipele din Siliştea - Dolhasca, locurile 4 – 5 fiind ocupate la egalitate de puncte şi golaveraj de echipele Boroaia I şi Corni Liteni.

La finalul campionatului, fiecare echipă a fost felicitată şi răsplătită cu diplome, cupe şi o bine primită gustare, toţi participanţii exprimându-şi dorinţa de a fi prezenţi la următoarea ediţie a întrecerii fotbalistice, dar şi la activităţile ce vor fi organizate de către Protoieria Fălticeni în perioada vacanţei de vară.

,,Mulţumim Înalt Preasfinţitului Calinic pentru susţinere şi binecuvântare, dar şi preacucernicilor părinţi parohi pentru osteneală şi implicare în realizarea acestei activităţi care şi-a atins scopul propus, acela de a socializa şi de a fi şi a rămâne prieteni chiar şi atunci când participăm la o competiţie. Cu toţii am fost învingători.

Îi cunoaştem foarte bine pe aceşti copii, dornici de a se întâlni la activităţile recreative dedicate lor desfăşurate în cadrul parohiilor sau protopopiatului şi care, anul trecut, din cauza contextului pandemic, nu s-au putut organiza. Ne dorim să revenim la starea de normalitate prin organizarea activitățile pe care le-am avut înainte de pandemie”, a concluzionat părintele protoiereu Adrian Dulgheriu.