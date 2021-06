Deplasare grea

Echipa de rugby seniori de la Gura Humorului a evoluat, duminică, în deplasare, pe Litoral, cu CS Năvodari, în cadrul etapei a VIII-a a Diviziei Naționale de Seniori, gazdele impunându-se la final cu 37-12, după în meci în care și bucovinenii au avut momente bune. Humorenii au început prost și au luat un eseu în prima fază, însă imediat au revenit și au avut o perioadă de dominare. A fost 7-7, plus două lovituri de pedeapsă ratate de oaspeți. Treptat, cei de la Năvodari au revenit la timona jocului, astfel că până la pauză s-au desprins decisiv, 25-7.

Managerul-jucător Ștefăniță Rusu a fost dezamăgit de rezultat, la un moment dat sperând la mai mult: „Am început rău, apoi am avut acea revenire bună, până la jumătatea reprizei am dominat. Din păcate, ne-au lipsit pragmatismul și precizia, iar apoi meciul s-a dus în direcția proastă pentru noi. Am avut și două accidentări la nivel de linia I, ceea ce ne dă bătăi de cap și pentru meciul din ultima etapă, când vom juca acasă cu puternica echipă a Bârladului”.

Ștefăniță Rusu a remarcat și modul în care a fost primită echipa la Năvodari, gazdele invitând oaspeții la masă după meci, la „repriza a treia”.

Pentru RC Gura Humorului au înscris eseuri Cosmin Daraban și Alexandru Tucaliuc, plus o transformare Nichitean.

Humorenii au 14 puncte în clasament și ocupă locul VI din totalul de 9 echipe.

CLASAMENT Divizia Naţională de Seniori 2021