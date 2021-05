Falimentul fotbalului sucevean

Pe tobogan

Foresta Suceava va petrece al patrulea an consecutiv în Liga a III-a. Probabil este cea mai lungă perioadă din istoria fotbalului sucevean când echipa fanion a județului se zbate într-o mediocritate lamentabilă. Jocul prestat în acest campionat a fost unul deloc încurajator, dar speranța moare ultima. Din păcate, moare și ea. Meciurile chinuite în fața unor adversari modești sau a unor juniori nu erau de natură a da încredere prea mare. Iar parcursul poticnit din campionat s-a terminat așa cum era de așteptat: cu eliminarea din primul baraj de promovare. Echipei locale de fotbal îi lipsesc multe, poate mai puțin banii. Cu un buget de circa 500.000 de euro anul trecut, bani de la bugetul local, adică din buzunarul tuturor contribuabililor, sucevenii nu au nici o scuză pentru ratarea promovării în Liga a II-a. Dar, rezultatele acestui eșec trebuie urmărite mai în profunzime. În ultimele trei sezoane nu am văzut absolut nici o strategie de viitor la această echipă. Totul s-a făcut pe genunchi, de azi pe mâine, cu speranța că lucrurile vor ajunge cumva în punctul dorit. S-a dovedit o politică falimentară, pe care până acum nu și-a asumat-o nimeni. Mi-ar fi plăcut să văd o politică pe 2-3 ani, în care să fie aduși jucători tineri, iar aceștia să constituie nucleul pentru o echipă care chiar să joace fotbal. Nu vreau să dau nume, dar la o bună parte din jucătorii care acum câțiva ani făceau față cu brio la Liga a II-a s-a instalat blazarea, bașca și kilograme în plus, care numai cu performanța nu sunt compatibile. E clar că dacă se va continua pe aceeași linie nu vom vedea meciurile din eșalonul al doilea al fotbalului românesc decât la televizor. Cred că este imperios necesar ca acordarea fondurilor de către Primăria Suceava pentru echipa de fotbal să fie condiționată și de o serie de indicatori de performanță. E drept, fotbalul nu este matematică, și nu mereu 1+1 face 2, dar când situația se repetă deja la modul supărător o analiză mai aprofundată cred că nu este doar oportună, ci și obligatorie. Cu cârpeli și lucruri făcute pe ultima sută de metri nu vom progresa niciodată. Sau o vom face poate doar în mod accidental, dar tot fără vreun orizont bine definit. Sunt de părere că înainte de a cere din nou bani de la bugetul local pentru anul în curs, oficialii Forestei trebuie să pună la punct și să prezinte Primăriei Suceava un plan concret de viitor. Un plan pe care să și-l și asume și, dacă nu îl vor putea respecta, să aibă demnitatea de a pleca de la echipă. În caz contrar, ar fi mai bine ca banii sucevenilor să nu mai fie aruncați ca în fântână pe proiecte iluzorii și fără sustenabilitate. Putem ajunge și mai jos de locul în care ne aflăm acum, iar dacă oamenii din conducerea clubului Foresta nu vor înțelege că nu se mai poate continua în aceleași condiții, probabil că ar fi momentul să lase locul altora.