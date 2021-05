Handbal masculin

La 37 de ani, suceveanul Răzvan Gavriloaia s-a încununat campion național cu echipa de handbal masculin a clubului Dinamo București. Este al treilea titlu din palmaresul său, la care se mai adaugă cel din ediția trecută de campionat, când Federația Română de Handbal nu a decernat titlul de campioană. Răzvan Gavriloaia a mai cucerit o Cupă a României și trei supercupe, toate în tricoul lui Dinamo București. Pentru suceveanul echipei campioane a României competițiile nu s-au încheiat. Dinamo București participă în Cupa României, pe care speră să o câștige din nou. Ar fi primul event pentru Răzvan Gavriloaia, ajuns la o carieră de excepție. ”Sunt momente unice pe care le trăiesc, iar dacă acum 4-5 ani, când evoluam la Călărași, mi-ar fi spus cineva că voi deveni campion al României aș fi luat-o ca pe o glumă. Mă bucur că oamenii de aici au avut încredere în mine și că tot ceea ce contează este performanța sportivă și nu vârsta”, a mărturisit proaspătul campion al României la handbal masculin. Spune că cel mai mare regret al său de până acum este faptul că în ediția trecută nu a putut evolua împotriva celor de la PSG, în optimile de finală ale Ligii Campionilor. ”Sper că în ediția viitoare a Ligii Campionilor vom primi un wild card și vom participa în competiție alături de cele mai bune echipe ale Europei. E un vis pentru orice jucător de handbal”, a arătat suceveanul. Răzvan Gavriloaia și-a exprimat speranța ca din toamnă lucrurile să revină la normal din punct de vedere sanitar, iar meciurile să se desfășoare cu spectatori. ”Din punctul meu de vedere este groaznic să jucăm cu tribunele goale. Cel puțin în cupele europene am resimțit din plin lipsa fanilor. Acel vacarm care se crea la meciuri ne împingea pur și simplu de la spate, iar câteva meciuri cred că le-am pierdut pentru că nu am avut spectatorii alături de noi”, a mai precizat Răzvan Gavriloaia. Chiar dacă în vară va împlini 38 de ani, suceveanul va evolua și în sezonul următor pentru Dinamo București, cele două părți ajungând la un acord pentru prelungirea contractului pentru încă un an. Dinamo București a dominat cu autoritate Liga Zimbrilor și a terminat sezonul cu o singură înfrângere și un meci egal în cele 28 de partide disputate.