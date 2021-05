Fotbal județean

Campioana județeană la fotbal va fi stabilită astăzi, în meciul pentru titlu, găzduit de stadionul Areni, cu începere de la ora 18.00, urmând să se afle față-n față Viitorul Liteni și LPS Suceava, câștigătoarele celor după grupe în care au fost repartizate cele opt formații participante la ediția din acest an a Ligii a IV-a. Conform calculelor hârtiei, Viitorul Liteni pleacă cu prima șansă în confruntarea cu juniorii de la LPS, formația antrenată de către Demis Maranda având în lot o serie de jucători cu mare experiență la nivelul primelor trei eșaloane, precum Daniel Bălan, Mihai Guriță, Claudiu Velescu, Dinu Oniu, Paul Bosancu, Sergiu Corban, Ionuț Duțică sau frații Petru și Vlad Răzlog.

„Știu că avem o echipă cu multe nume cunoscute, iar mai toată lumea ne consideră favoriți, însă noi nu gândim așa. Întâlnim o echipă tânără, cu jucători talentați, dornici de afirmare, care în mod sigur se vor autodepăși la finala campionatului. Vom trata meciul cu maximă seriozitate și veți vedea că <bătrânii> mei nu vor face rabat de la efort. Viitorul Liteni este practic echipa care a dominat fotbalul județean sucevean în ultimii 5 ani și vom lupta cu toate forțele să apărăm acest blazon”, a declarat Demis Maranda, antrenorul grupării Viitorul Liteni.

Referitor la joc, într-o situație inedită se află Ovidiu Bosancu, antrenorul echipei Liceului cu Program Sportiv Suceava, care în acte este legitimat ca jucător la Viitorul Liteni.

„Misiunea mea este să fiu aproape de acești copii talentați și muncitori și așa se va întâmpla și de această dată. Apropiații cred că mă aflu într-o situație ingrată, însă, ca să glumesc puțin, pot spune că sunt cel mai avantajat, în sensul că, indiferent de rezultat, voi ieși învingător. Revenind serios, în ce ne privește, noi, la LPS, nu ne-am fixat nici un obiectiv legat de o eventuală promovare. Am participat în campionat pentru a aduce plus valoare jucătorilor noștri. Să nu uităm că timp de un an și ceva nu am avut nici o competiție la nivel de copii și juniori, iar băieții erau dornici să joace fotbal din nou și să se afirme. Pentru că am ajuns să ne luptăm pentru titlu într-o competiție de seniori, meritul aparține în primul rând jucătorilor, însă nu trebuie uitat nici aportul colegilor mei, Claudiu Sevaciuc, Ovidiu Murariu și Marius Lup, care au lucrat în diferite etape cu acești băieți ambițioși”, a precizat profesorul Ovidiu Bosancu.

Liga a IV-a suceveană a început așadar pe 17 aprilie și se va încheia pe 6 mai. Întrecerea s-a derulat pe repede înainte, în condițiile în care data limită la care AJF-urile trebuie să transmită numele echipelor campioane județene este de 8 mai. Conform modului de desfășurare stabilit de Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal, într-o primă fază, echipele campioane județene vor participa la câte un meci de baraj, pe teren neutru, pe data de 12 mai. Ulterior, se va mai susține un baraj între echipele calificate din turul anterior şi cele 21 de echipe care vor ocupa locurile retrogradabile (pozițiile 9-10 din fiecare serie plus cel mai slab loc 8 din cele zece serii) la finalul sezonului regular al competiţiei Ligii a III-a, sezonul 2020-2021. Datele de disputare a celor două manşe sunt 16 şi 23 mai 2021.