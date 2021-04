Volei

După ce a fost ales de federația de specialitate cel mai bun voleibalist din România pe anul 2020, fălticeneanul Adrian Aciobăniței are din nou motiv de satisfacție. Zilele trecute, voleibalistul în vârstă de 23 de ani s-a încoronat campion al Franței cu echipa sa de club AS Cannes, după o finală dramatică cu Chaumont, câștigată cu scorul general de 2-1. Adrian a fost unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la AS Cannes, reușind în ultimul meci un total de 16 puncte. Succesul în fața lui Chaumont i-a adus lui Adrian Aciobăniței al treilea titlu național de seniori după cele cucerite în perioada adolescenței cu Tomis Constanța. Acesta, însă, e mult mai important, pentru că e primul la care a contribuit din plin, Adi fiind titular indiscutabil pe postul de extremă.

Peste câteva zile, Aciobăniței se va alătura echipei naționale a României pentru a participa la preliminariile Campionatului European și la Golden League.

Proaspătul campion al Franței este fălticenean la origine, iar pasiunea pentru volei i-a fost insuflată de tatăl său, Cezar. Primii patru ani ai junioratului i-a petrecut la Clubul Sportiv Școlar „Nicu Gane”, sub îndrumarea profesorului Ionel Ciocan. Ulterior s-a mutat cu familia la Botoșani, de unde a făcut pasul în prima ligă din România, la Tomis Constanța. Evoluțiile constant bune l-au propulsat de foarte tânăr în anturajul echipei naționale, aducându-i și un transfer în Germania, pe când avea doar 18 ani.