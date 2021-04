Rugby

Rugby Club Gura Humorului are programată sâmbătă, 17 aprilie, partida din etapa a II-a a Diviziei Naționale de Seniori (DNS), primul meci pe teren propriu, cu RC Grivița București. Cu această ocazie se va marca o premieră pentru rugbiul local, achiziționarea de bilete virtuale, prin care suporterii să-și aducă contribuția în sprijinirea echipei. Deoarece accesul în tribune nu este permis, clubul va face eforturi să transmită live partida în condiții cât mai bune. Iubitorii sportului pot ”răspunde” și ei cu achiziționarea unui bilet virtual de 5 lei (https://www.iabilet.ro/bilete-acs-rc-gura-humorului-rc-grivita-62665). Se pot achiziționa și mai multe bilete, în funcție de disponibilitatea fiecăruia.

Managerul jucător Ștefăniță Rusu a arătat că ideea a fost pusă deja în practică cu succes chiar de adversarii de sâmbătă, RC Grivița București, iar banii strânși vor ajuta echipa în acoperirea unor cheltuieli de organizare a meciului de sâmbătă.

„Încercăm să rezistăm, să fim o comunitate, să adunăm lângă noi cât mai mulți sponsori, dar și suporteri persoane fizice, care să contribuie fiecare cu cât poate”, a spus managerul-jucător.

Referitor la meci, RC Gura Humorului întâlnește sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadiul Tineretului, RC Grivița, echipa care în prima etapă a bătut acasă CSM Bucovina Suceava, însă după un meci echilibrat.

Antrenorul Andrei Varvaroi speră ca tinerii săi elevi să schimbe impresia după prima etapă, când humorenii au cedat clar (scor 7-76) la Galați:

„Din păcate, la Galați nu a fost ce am sperat, chiar dacă am avut o grămadă destul de puternică 85% din timp cred că ne-am apărat și nu am făcut față adversarului. Cu Grivița o să fie un meci interesant, ultima partidă cu ei a fost echilibrată, iar băieții trebuie să se trezească după dușul rece de la Galați. Chiar dacă mizăm în continuare pe tineri, o să aducem un plus de experiență cu câțiva jucători din lotul numeros pe care îl avem. Sperăm ca suporterii să ne sprijine, deocamdată de la distanță, cu aceste bilete virtuale”, a declarat Andrei Varvaroi.

Detalii despere campania privind achiziționarea de bilete virtuale și transmisiunea meciului pot fi găsite pe pagina de facebook a echipei – Rugby Club Gura Humorului.