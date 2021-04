Ştefan Gheorghiu, campion naţional la Qwan Ki Do

Competiție 4-12 ani

În perioada 10-11 aprilie 2021 s-a desfășurat cea de a doua ediție online a Campionatului Național de QWAN KI DO pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani. Competiția a avut loc pentru probele tehnice THAO QUYEN - QWAN KI DO, iar sportivii de la categoria 11-12 ani, Centuri Violet, au putut participa în premieră și la proba de THAO QUYEN - CO VO DAO (arme tradiționale).

La competiția organizată de Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Arte Marțiale au participat peste 450 de sportivi, cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani, de la 27 de cluburi din 19 orașe din toată țara. Municipiul Fălticeni a fost reprezentat de 20 de sportivi legitimați la Clubul Kim Long Dao și pregătiți de antrenorul Marius Maxim. La finalul probelor tehnice sportivii din urbea de pe Șomuz au reușit să urce de mai multe ori pe podium.

La categoria 11-12 ani, masculin, 1 Cap Roșu, proba tehnică, Ștefan Gheorghiu a reușit să obțină medalia de aur, pe locul III clasând-se, alături de proaspătul campion național, colegul său de club Rareș Constantinescu.

La aceeași categorie de vârstă, 1 Cap Roșu, în competiția rezervată fetelor, pe locul II s-a clasat fălticeneanca Xenia Ivănuș. Tot la categoria 11-12 ani, 3 Cap Roșu,Carmen Călușeriu a ocupat poziția a treia a podiumului de premiere, iar Ionuț - Cristian Martian, poziția a treia în competiția băieților.

La categoria de vârstă 7-8 ani, 1 Cap Roșu, feminin, Miriam Onofrei a ocupat locul III, loc ocupat și de Ioana - Lavinia Alexandroaia, la aceeași categorie de vârstă, dar la nivelul 3-4 Cap Roșu.

La categoria 9-10 ani, masculin, debutanți, Darius - Ionuț Creangă s-a clasat tot pe poziția a treia a podiumului, poziție ocupată și de Gabriel Bejanariu, tot la categoria de vârstă 9-10 ani, dar 3 Cap Roșu.

La finalul competiției antrenorul Marius Maxim a felicitate sportivii pentru prestație și a mulțumit părinților pentru încrederea pe care o acordă copiilor în practicarea acestui sport.