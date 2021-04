Fotbal

Mijlocașul ofensiv al Forestei, Radu Ungurianu, trage din greu să revină după o gravă accidentare. Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate și de menisc în timpul unui antrenament, la finele lunii septembrie a anului trecut. Intervenția chirurgicală a efectuat-o însă două luni și jumătate mai târziu, pe 10 decembrie.

„S-a întârziat destul de mult cu operația, din mai multe motive. Inițial, după primul control medical mi s-a transmis că am entorsă. Apoi, unul dintre aparatele care ajută la efectuarea intervenției chirurgicale s-a defectat și am fost nevoit să mai aștept alte trei săptămâni. După care, în momentul internării în spital pentru operație, am fost depistat pozitiv la COVID-19 și am fost trimis din nou acasă. Am trecut însă peste toate acestea, partea bună fiind că intervenția chirurgicală a fost un succes, iar pentru acest lucru doresc să-i mulțumesc doctorului Sergiu Bodrug, de la Spitalul Municipal Rădăuți”, a declarat Radu Ungurianu.

Mijlocașul Forestei se află acum în plină perioadă de recuperare, această etapă importantă în revenirea sa susținând-o sub atenta supraveghere a lui Ghiță Păcurariu, la clinica pe care fostul kinetoterapeut al echipei naționale de fotbal a României a deschis-o în municipiul Suceava.

„Recuperarea o efectuez la Kinetoclinic Real, iar totul decurge foarte bine. Meritul principal este al lui Ghiță Păcurariu, un adevărat specialist în domeniu, un tip foarte priceput, cu o experiență vastă. El este omul care mă ajută să mă pun pe picioare, iar progresele se simt de la o zi la alta. Am început deja alergările, fac și schimbări de direcție. Chiar dacă sunt nerăbdător să revin pe teren sunt conștient că trebuie să iau totul treptat. Sper să depășesc cu bine acest moment dificil din cariera mea și să mă întorc pe teren și mai puternic”, a precizat Ungurianu, care a mai evoluat în cariera sa la Ceahlăul Piatra Neamț, Turris Turnu Măgurele, UTA, FC Zalău și Bucovina Rădăuți.