Rugby

Echipa de rugby CSM Bucovina Suceava a debutat încurajator în noua ediție a Diviziei Naționale de Seniori (DNS), cedând în deplasare, cu RC Grivița, cu 36-25, după un meci echilibrat, în care sucevenii au avut și multe momente bune.

Cu noul antrenor Marcel Crețuleac în postură și de jucător, ca mijlocaș la grămadă, sucevenii au condus cu 6-0 și s-au apropiat pe parcursul meciului la un punct de adversari, 19-18. Gazdele de la Grivița au înscris majoritatea punctelor în urma unor acțiuni rapide, de viteză, însă sucevenii au avut și ei faze legate.

Pentru CSM Bucovina Suceava au marcat Narcis Borș – 2 eseuri, Sabin Crețu – un eseu, acesta din urmă înscriind și din patru lovituri de picior.

”Am avut o evoluție mulțumitoare zic eu, având în vedere că a fost primul meci și am mizat și pe mulți tineri, unul chiar debutant, Darius Bădăluță. Am avut în prima repriză câteva accidentări, am luat trei eseuri în timp scurt însă mă bucur că am putut reintra în meci și înscrie și noi destule puncte”, a declarat Marcel Crețuleac, care a debutat cu acest meci în postura de antrenor-jucător.

El a salutat revenirea la echipă a lui Ștefan Ștefăroi, care a jucat ultima oară în Super Liga de rugby, la Gloria Buzău.

Echipa speră ca proiectul depus la Primăria municipiului Suceava pentru finanțare să fie aprobat și banii să fie virați cât mai repede, pentru că urmează o perioadă grea, cu multe meciuri dificile și cheltuieli importante.