Rugby

Echipa de seniori a Rugby Club Gura Humorului a debutat cu stângul în noua ediție a Divizie Naționale de Rugby (DNS), cedând clar în deplasare, la Galați, cu 76-7. Humorenii s-au deplasat la Galați cu un lot foarte tânăr, cu zece jucători de 18 ani și alți cinci până în 21 de ani și au fost surprinși de o echipă gazdă net superioară. Dacă la nivel de pachet de înaintare raportul de forțe a fost relativ echilibrat, gălățenii s-au dovedit net superiori la jocul deschis.

Managerul-jucător Ștefăniță Rusu, unul dintre puținii veterani care a jucat pentru RC Gura Humorului, alături de Lucian Zup, ne-a spus câteva cuvinte despre meci:

”Suntem dezamăgiți de scor, am fost surprinși de o echipă foarte mobilă, în care am văzut mai mulți jucători care în anii trecuți au evoluat în prima ligă. Pe grămadă a fost echilibru dar am fost surprinși unde ne așteptam mai puțin, pe treisferturi. Nu pot ascunde că speram la mai mult, am mizat mult pe tinerețe și vom miza în continuare”, ne-a declarat Ștefăniță Rusu.

RC Gura Humorului, care se bazează în mare parte pe susținere privată, mulțumește partenerilor DHL, BCR, Primăria Gura Humorului, Te Aud România, AC Mobile și celorlalți sponsori.

O gură de oxigen importantă a venit pentru echipă din proiectul ”Comunitatea RCGH”, de susținere a echipei de către persoane fizice.

Sâmbăta viitoare, RC Gura Humorului va evolua prima dată acasă, cu RC Grivița, echipă care a trecut de CSM Bucovina Suceava în prima etapă.