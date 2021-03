Handbal

Meci foarte echilibrat, marți după-amiază, la Baia Mare, între formațiile CSU din Suceava și CSM Focșani, în etapa a XIX-a a Ligii Zimbrilor. Cele două echipe au mers cap la cap pe toată durata întâlnirii, iar la final câștig de cauză au avut vrâncenii, cu scorul de 28-27, după ce la jumătatea disputei scorul a fost egal, 15-15. „Universitarii” au făcut un meci bun, au avut atitudinea potrivită, însă au plătit tribut lipsei de experiență pe finalul întâlnirii. La 27-27, în minutul 58, sucevenii au avut atacul, dar au pierdut ușor mingea, iar adversarii au profitat, înscriind golul decisiv.

„A fost un meci strâns, palpitant și ne pare rău că s-a încheiat în felul acesta pentru noi, deoarece cred că am fi meritat măcar un punct. Avem o echipă alcătuită din jucători tineri, care au greșit un pic mai mult decât adversarii în finalul partidei. Sper să învățăm ceva din această înfrângere și să vedem cât mai des o astfel de atitudine și determinare la jucătorii noștri”, a declarat antrenorul secund Bogdan Șoldănescu.

Jocul bun al grupării sucevene a fost remarcat și de Dalibor Cutura, antrenorul grupării CSM Focșani.

„Am venit la Baia Mare să câștigăm și am reușit, dar am avut un meci foarte greu. Vreau să felicit echipa din Suceava pentru că a luptat până la sfârșit. Meciul s-a decis pe final, când cred că am avut și noroc, dar experiența superioară a jucătorilor noștri a făcut să ducem meciul la bun sfârșit”, a declarat antrenorul echipei CSM Focșani, Dalibor Cutura.

CSU din Suceava: Makaria, Grigoraș – Kobzii 6, Balazs 4, Juverdianu 3, Furak 3, Popia 2, Sadovyi 2, Loic 2, Lupu 2, Păunescu 2, Petrov 1, Manjic. Antrenori: Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan Șoldănescu.

CSM Focșani: Marocico, R. Rusu – Hrimiuc 6, Miroiu 6, Marjanovic 5, Marijanac 3, Makrishin 2, Mănescu 2, Rață 1, Țuțu 1, Pătru 1, Eros 1, Ragea, Popovici, Mocanu. Antrenor: Dalibor Cutura.

Arbitri: Robert Harabagiu și Silviu Stănescu.