Handbal

Ultimele patru etape ale Diviziei A de handbal masculin, Seria A, se vor desfășura de joi până duminică, în Sala Sporturilor din Galați. Chiar dacă aliniază un lot cu o medie de vârstă foarte scăzută, de doar 19 ani și două luni, formația CSU II din Suceava ocupă primul loc în clasamentul la zi al competiției.

„Cu toate că nu avem drept de participare la baraj și implicit de promovare în Liga Zimbrilor, pentru că suntem echipă <satelit>, ne dorim foarte mult să încheiem campionatul pe primul loc. Am demonstra, astfel, că ne-am făcut treaba așa cum trebuie în acest an greu, de pandemie, și că avem jucători valoroși, capabili să facă pasul la echipa mare. Nu va fi însă ușor, pentru că mai avem trei meciuri dificile de disputat, dar am mare încredere în băieți și în dorința lor de afirmare”, a declarat antrenorul Ioan Tcaciuc.

„Universitarii” vor juca joi, de la ora 12.40, cu CSM II Bacău, vineri, de la 15.20, cu CSU Galați și sâmbătă, de la 15.20, cu CSU Pitești, urmând să stea în ultima rundă, programată duminică.

Antrenorul Ioan Tcaciuc se bazează la acest turneu pe următorul lot de jucători: Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Dragoș Podovei – Daniel Stanciuc, Robert Alupoaiei, Bogdan Cozorici, Cătălin Zarițchi, Albert Vizitiu, Cristian Bejinariu, George Mihalcea, Andrei Sora, Adrian Urdă, Sorin Grigore și Iulian Roșu.

Partidele vor putea fi urmărite online, pe site-ul oficial al Federației Române de Handbal, în schimbul sumei de 5 lei.

Clasament Divizia A - Seria A

1 CSU II din Suceava 9 8 0 1 313-234 24

2 CSU Pitești8 7 0 1 238-189 21

3 CSU Galați 8 5 0 3 201-186 15

4 CSM Ploiești 9 4 0 5 240-238 12

5 Politehnica Iași 9 4 0 5 263-268 12

6 CSM II Bacău 8 1 0 7 191-231 3

7 CNE Sighișoara 9 1 0 8 247-347 3